Самарцы стали реже покупать пиво

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Аналитики заметили, что у жителей Самары и области изменились алкогольные предпочтения. К такому выводу пришли специалисты «Контур.Маркета».

Эксперты изучили больше 3 миллионов чеков, выданных торговыми точками летом 2024 года, и сравнили данные с тем же периодом 2023. Оказалось, что в нынешнем году спрос на пиво упал больше, чем на четверть. Из всех рассмотренных алкогольных напитков (пиво, виски, вино, ликеры, водка, коньяк, шампанское) это оказалось самое большое снижение количества чеков.

Возможно, это связано с тем, что пиво за год подорожало сильнее всего в регионе — на 10%. Средняя цена за 0,5 л составляет в 2024 году 97 рублей.

— Также за год подорожали виски и вино — на 7% и 6% соответственно. Теперь средняя цена бутылки виски 0,7 л — 1 217 рублей, а вина 0,7-1 л — 271 рубль. При этом спрос на оба напитка снизился: падение числа чеков составило 3% для виски и 2% для вина, — рассказали специалисты «Контур.Маркета».

Зато в 2024 году значительнее всего выросла популярность шампанского — на 20%. Средняя цена за 0,75 л снизилась на 5%, пишет 63.ру.