Самарцы стали реже покупать пиво

Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава региона подчеркнул: очень знаково, что в преддверии Дня города, спустя практически век после создания, открывается такой значимый объект.
Возрождение культурного наследия: Вячеслав Федорищев принял участие в открытии Комплекса дачи Головкина и Центра креативных индустрий «АрхСлон» СамГТУ
Так иностранка планировала получить разрешение на временное проживание, а после - гражданство РФ.
Тольяттинец за денежное вознаграждение заключил незаконный брак с иностранкой
Более 40% жителей сельских территорий проголосовали в первый день выборов губернатора Самарской области
Более 40% жителей сельских территорий проголосовали в первый день выборов губернатора Самарской области
В отношении водителя составлен административный материал.
ГАИ СО: водитель, который объезжал пробку по газону на Московском шоссе найден и наказан
В соревнованиях по адаптивному футболу участвуют более 600 спортсменов из 25 регионов.
"Стальная воля": в Самаре проходит второй этап всероссийских соревнований по футболу
В Тольятти автомобилистка сбила мальчика на самокате
В Тольятти автомобилистка сбила мальчика на самокате
Будущие новогодние праздники в России продлятся 11 дней
Будущие новогодние праздники в России продлятся 11 дней
Самарская полиция изъяла у мужчины похожие на боеприпасы ржавые предметы с тротилом
Самарская полиция изъяла у мужчины похожие на боеприпасы ржавые предметы с тротилом
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.82
0.12
EUR 99.72
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сегодня в Струковском саду - вечер романсов с участием заслуженной артистки РФ Екатерины Гусевой
В САТОБ состоялась премьера оперы «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха
7 сентября в самарском зоопарке отметят "Международный день журавля"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы стали реже покупать пиво

7 сентября 2024 12:44
227
Самарцы стали реже покупать пиво

Аналитики заметили, что у жителей Самары и области изменились алкогольные предпочтения. К такому выводу пришли специалисты «Контур.Маркета».

Эксперты изучили больше 3 миллионов чеков, выданных торговыми точками летом 2024 года, и сравнили данные с тем же периодом 2023. Оказалось, что в нынешнем году спрос на пиво упал больше, чем на четверть. Из всех рассмотренных алкогольных напитков (пиво, виски, вино, ликеры, водка, коньяк, шампанское) это оказалось самое большое снижение количества чеков.

Возможно, это связано с тем, что пиво за год подорожало сильнее всего в регионе — на 10%. Средняя цена за 0,5 л составляет в 2024 году 97 рублей.

— Также за год подорожали виски и вино — на 7% и 6% соответственно. Теперь средняя цена бутылки виски 0,7 л — 1 217 рублей, а вина 0,7-1 л — 271 рубль. При этом спрос на оба напитка снизился: падение числа чеков составило 3% для виски и 2% для вина, — рассказали специалисты «Контур.Маркета».

Зато в 2024 году значительнее всего выросла популярность шампанского — на 20%. Средняя цена за 0,75 л снизилась на 5%, пишет 63.ру.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Более 40% жителей сельских территорий проголосовали в первый день выборов губернатора Самарской области
7 сентября 2024  15:23
Более 40% жителей сельских территорий проголосовали в первый день выборов губернатора Самарской области
160
В Самаре состоялось торжественное открытие Дачи К. П. Головкина (Дом со слонами)
7 сентября 2024  12:52
В Самаре состоялось торжественное открытие Дачи К. П. Головкина (Дом со слонами)
292
В Самаре стартовала основная программа празднования Дня города
7 сентября 2024  12:19
В Самаре стартовала основная программа празднования Дня города
240
«Голосую за поддержку и развитие культуры Самарской области»: деятели культуры рассказали, почему они идут на выборы
7 сентября 2024  11:14
«Голосую за поддержку и развитие культуры Самарской области»: деятели культуры рассказали, почему они идут на выборы
405
Голосование проходит спокойно: В Самарской области стартовал второй день голосования
7 сентября 2024  10:23
Голосование проходит спокойно: в Самарской области стартовал второй день голосования
251
Весь список