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Самарцы стали чаще устраивать свадьбы

24 апреля 2024 12:06
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Самарцы стали чаще устраивать свадьбы

За год — с февраля 2023 года по март 2024 года — спрос на свадебные услуги в Самаре вырос на 6%, согласно данным Авито Услуг. Пары стали чаще  самостоятельно искать исполнителей и заниматься подготовкой торжества.

Аналитики Авито Услуг выяснили, какие свадебные услуги оказались самыми популярными у самарцев в этом году.

Красная горка подстегнула спрос

На Красную горку — в первое воскресенье после Великого поста — в Самаре по традиции открывается свадебный сезон. Согласно народным приметам, молодых людей, которые заключили брак на Красную горку, ждет долгая и счастливая совместная жизнь, поэтому эта дата так популярна у молодоженов.

В апреле в преддверии Красной горки спрос на организацию свадеб вырос на 21% по сравнению с мартом этого года.

За месяц интерес самарцев к аренде помещений для праздника и услугам ведущих увеличился на 31% и 37% соответственно. Молодожены стали чаще искать  свадебных фотографов и видеооператоров — спрос на услуги таких специалистов вырос на 5%.

В Самаре вырос спрос на свадебные банкеты, торты и декор

Аналитики Авито Услуг зафиксировали рост спроса на свадебный кейтеринг. За год — с февраля 2023 года по март 2024 года — интерес самарцев к организации банкетов вырос на 10%.

Кейтеринг стали чаще заказывать молодожены из Нижнего Новгорода и Калининграда — интерес к таким услугам в этих городах за год увеличился на 266% и 227%, соответственно. Спрос свадебный кейтеринг в Дальневосточном федеральном округе и в Ставрополе вырос на 193% и 182%, соответственно.

Без торта не обходится почти ни одна свадьба. За месяц— с марта по апрель 2024 года — самарцы стали на 97% чаще заказывать кондитерские изделия для свадебных банкетов.

Больше всего интерес к услугам кондитеров увеличился в Перми и в Ульяновске — за год в этих городах спрос вырос почти в шесть раз, на 300% и на 280%, соответственно. В Дальневосточном федеральном округе и в Екатеринбурге торты стали заказывать чаще на 266% и 240%, соответственно.

Самарцы стали чаще приглашать на свадьбу ведущих

За год — с февраля 2023 года по март 2024 года — женихи и невесты стали чаще искать ведущих для праздника. Услуги таких специалистов стали популярнее на 31%. Вслед за спросом выросло и предложение — количество объявлений за год от ведущих свадеб увеличилось на 15%.

Самыми востребованными ведущие свадебных торжеств оказались в Ярославле, Иркутске и Омске — в этих городах спрос на их услуги вырос на 115%, 94% и 88%, соответственно.

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