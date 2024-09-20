Самарцы смогут бесплатно посмотреть художественный фильм «Дорога к дому»

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3 сентября – День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. К этой памятной дате XIII Международный патриотический фестиваль «Борис Коценко представляет» продемонстрировал в августе-сентябре документальные фильмы московского режиссёра Максима Кузнецова о Великой Отечественной войне. Показы прошли в Москве, Московской, Самарской, Оренбургской, Ростовской, Тульской, Новосибирской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Татарстан и других регионах. Все мероприятия проходили с бесплатным входом для зрителей.

В столице кинопоказы прошли в четырёх кинотеатрах подведомственных Департаменту культуры города Москвы, в Краснодарском крае кинопоказы состоялись в 323 муниципальных кинотеатрах и государственных учреждениях культуры Краснодара, Анапы, Армавира, Геленджика, Горячего Ключа, Сочи и других городов и районов края. Кинофильмы увидели жители нашей губернии в библиотеках, музеях, клубах: Самарской областной универсальной научной библиотеке, Самарском литературно-мемориальном музее имени М. Горького, Центральной городской детской библиотеке и др.

21 сентября самарцы и гости города смогут бесплатно посмотреть художественный фильм «Дорога к дому» в 16:00 в Историческом парке «Россия – моя история» Самара.

Самый продолжительный фестиваль в мире стал одним из культурных символов Самарской области повышающих её узнаваемость в регионах России и других странах.

XIII Фестиваль открылся в Самаре 4 апреля и завершится в апреле 2025 года.

Фото: администрация Самары