Самарцы разных возрастов могут приобщиться к здоровому образу жизни

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Развитие массового и детского-юношеского спорта одно из приоритетных направлений деятельности Администрации Самары. Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача по привлечению к 2030 году не менее 70% населения к систематическим занятиям физкультурой.

«Благодаря нацпроекту «Демография» все больше людей начинают вести здоровый образ жизни. К примеру, за 10 месяцев 2024 году систематически занимались спортом более 650 тысяч горожан. Это почти на 30 тысяч больше, чем за 2023 год в целом. Наша задача - обеспечить условия для занятий физкультурой. С каждым годом в Самаре обновляется и возводится все больше спортивных площадок как во дворах, так и вблизи образовательных учреждений. Только в этом году в городе появилось 5 новых пришкольных площадок, в следующем планируется строительство еще 18. Появляются современные футбольные поля, возводятся ФОКи», - отметил руководитель Департамента физической культуры и спорта Администрации Самары Дмитрий Чеканов.

На территории города во всех внутригородских районах работают порядка 90 тренеров по месту жительства - специалистов по физической культуре и спорту. Горожане разных возрастов, от детей до пенсионеров, могут посетить бесплатные тренировки по различным направлениям, среди которых футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, настольный теннис, скандинавская ходьба и многое другое. Занятия проводятся в скверах, парках, на дворовых площадках, спортивных площадках при школах. С расписанием занятий можно ознакомиться тут.

На специально оборудованных площадках, предназначенных для тренировок или сдачи нормативов комплекса ГТО, под руководством опытных тренеров можно оценить уровень своей физической подготовки.

В спортивных школах и школах олимпийского резерва реализуются дополнительные образовательные программы спортивной подготовки для детей. Здесь можно приобщиться к занятиям по единоборству: дзюдо, тхэквондо, вольная борьба, греко-римская борьба; художественной и спортивной гимнастике.

Фото: Администрация Самары