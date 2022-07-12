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Самарцы рассказали, соблюдают ли температурный режим работодатели на рабочих местах в жару

12 июля 2022 12:24
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Самарцы рассказали, соблюдают ли температурный режим работодатели на рабочих местах в жару

Исследование проводили среди 1780 работающих жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе и в  Самарской области. По данным опроса, 29% самарцев с трудом переносят жару на работе, а их работоспособность сильно падает, 28% переносят жару до 30-35 градусов вполне нормально, а самочувствие еще 43% жителей бывает разным и зависит от общего состояния.

Больше половины работодателей обеспечили сотрудников кондиционерами или сплит-системами (57%), у 26% опрошенных в офисе стоит обычный вентилятор, а у 17% нет ничего.

Работодатель должен обеспечивать сотрудникам оптимальный температурный режим: организация адекватных условий труда и контроль их состояния – обязанность работодателя, оговоренная Трудовым кодексом. Если эта обязанность не выполняется, работники вправе самостоятельно обратиться к работодателю с целью сокращения рабочего дня, сделав отсылку к постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Как показал опрос, знает об этом только 61% респондентов, остальные о такой обязанности работодателя слышат впервые.

Также больше половины ответивших (56%) утверждают, что работодатель обеспечивает температурный режим, а если его невозможно регулировать, например, сломалась система климат-контроля, сокращает рабочий день. Напомним, что согласно рекомендациям Роспотребнадзора, если работник выполняет легкие физические работы и температура в этом помещении достигла 28,5 градуса, то рекомендуется сократить рабочий день на один час. При повышении температуры до 29 градусов – на два часа, при температуре 30,5 градуса – на четыре часа. У остальных опрошенных такие условия на работе не соблюдаются.

Теги: Опрос

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