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Самарцы рассказали о нелюбимых делах в преддверии Нового года

29 декабря 2024 11:53
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Самарцы рассказали о нелюбимых делах в преддверии Нового года

В подготовке к новогоднему торжеству мужчин раздражает поиск подарков, женщин — приготовление угощений. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, что больше всего сердит в подготовке к празднованию Нового года. В открытом опросе приняли участие экономически активные граждане из города.

Каждый второй самарец испытывает дискомфорт от некоторых предновогодних обязанностей. По 10% рассказали, что больше всего не любят приготовление праздничных блюд и поиск подарков. Закупка продуктов и общая суета напрягает по 9% граждан соответственно. От мытья праздничной посуды и уборки не в восторге 5% ответивших. Тех, кого раздражает абсолютно все, и тех, кто не доволен большими тратами, — по 4%. Украшают елку, не испытывая удовольствия, — 2%. По 1% респондентов указали на то, что им не нравится долгое ожидание праздника, корпоративные мероприятия и поздравительная «обязаловка», когда нужно одарить руководство, коллег, клиентов, партнеров и проч.

Для 29% горожан нет дел, которые бы раздражали их в предновогодней суете: «Это самый любимый праздник!»

Мужчин в преддверии Нового года больше всего сердит необходимость выбирать подарки. Женщин раздражает обязанность готовить.
 

Время проведения: 18—25 декабря 2024 года

Теги: Опрос

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