Самарцы рассказали о главных факторах при выборе работы

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Главным фактором для респондентов при выборе работы остается высокий уровень оплаты труда. В топ-3 также адекватность руководства и стабильная работа компании. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные горожане.



Главный фактор для жителей Самары при выборе работы — высокий уровень оплаты труда (50%), на втором месте — адекватность руководства (36%), на третьем — стабильность компании (35%). Перспективы карьерного роста важны для 27% соискателей, для 24% — комфортная психологическая обстановка. 22% обращают внимание на расположение места работы, 17% — на перспективы личностного роста. Для 13% респондентов необходимы гарантии сохранения жизненного баланса, для 10% — прозрачные процессы в компании. Для 7% важно наличие компенсационного пакета.



Мужчины при выборе работодателя чаще ориентируются на достойную оплату труда, адекватность непосредственного руководителя и наличие интересных задач. Женщинам важнее устойчивость компании, перспективы карьерного роста, комфортная обстановка на работе, удобное расположение и отсутствие помех для личной жизни.



Граждане до 34 лет при выборе работы чаще обращают внимание на адекватность руководства и возможности для карьерного роста. Для тех, кто старше, важнее высокий уровень оплаты труда, стабильность и комфортная психологическая обстановка на рабочем месте.



Чем выше доход у респондентов, тем важнее для них становится фактор высокой оплаты труда, а также эффективность процессов в компании. Те, кто получает менее 50 тыс. руб. больше ориентированы на адекватность начальства, комфорт на рабочем месте и возможность работать без ущерба для личной жизни.



Топ-3 наиболее важных факторов выбора места работы, по мнению рекрутеров, — конкурентоспособная зарплата (79%), удобное расположение места работы (57%) и адекватность начальства (38%).

Время проведения: 23—30 января 2025 года