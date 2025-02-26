Я нашел ошибку
Главные новости:
Суд дал Трампу меньше двух дней на возобновление помощи Украине
Суд дал Трампу меньше двух дней на возобновление помощи Украине
Вниманию самарских болельщиков, собирающихся на матч в Краснодар
Вниманию самарских болельщиков, собирающихся на матч в Краснодар
средние зарплатные предложения для соискателей подросткового возраста за год выросли на 71%
Средние зарплатные предложения для соискателей подросткового возраста за год выросли на 71%
В Самарской области стартует второй поток программы «Школа героев»
В Самарской области стартует второй поток программы «Школа героев»
Более половины самарцев признались, что у них была школьная любовь
Более половины самарцев признались, что у них была школьная любовь
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области напомнили младшим школьникам ПДД
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области напомнили младшим школьникам ПДД
Самарцы рассказали о главных факторах при выборе работы
Самарцы рассказали о главных факторах при выборе работы
Генпрокуратура проверит 14 производителей на фальсификат молочной продукции
Генпрокуратура проверит 14 производителей на фальсификат молочной продукции
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.63
-1.58
EUR 90.94
-1.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» отпразднуют Масленицу концертом группы Taraxacum
Актёр Евгений Макаров представит в СОУНБ моноспектакль «Жизнь входит в берега» к юбилею Есенина
В Музее-галерее «Заварка» состоится встреча нового цикла лекций «Архитектура в кадре»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы рассказали о главных факторах при выборе работы

26 февраля 2025 12:27
103
Самарцы рассказали о главных факторах при выборе работы

Главным фактором для респондентов при выборе работы остается высокий уровень оплаты труда. В топ-3 также адекватность руководства и стабильная работа компании. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные горожане.

Главный фактор для жителей Самары при выборе работы — высокий уровень оплаты труда (50%), на втором месте — адекватность руководства (36%), на третьем — стабильность компании (35%). Перспективы карьерного роста важны для 27% соискателей, для 24% — комфортная психологическая обстановка. 22% обращают внимание на расположение места работы, 17% — на перспективы личностного роста. Для 13% респондентов необходимы гарантии сохранения жизненного баланса, для 10% — прозрачные процессы в компании. Для 7% важно наличие компенсационного пакета.

Мужчины при выборе работодателя чаще ориентируются на достойную оплату труда, адекватность непосредственного руководителя и наличие интересных задач. Женщинам важнее устойчивость компании, перспективы карьерного роста, комфортная обстановка на работе, удобное расположение и отсутствие помех для личной жизни.

Граждане до 34 лет при выборе работы чаще обращают внимание на адекватность руководства и возможности для карьерного роста. Для тех, кто старше, важнее высокий уровень оплаты труда, стабильность и комфортная психологическая обстановка на рабочем месте.

Чем выше доход у респондентов, тем важнее для них становится фактор высокой оплаты труда, а также эффективность процессов в компании. Те, кто получает менее 50 тыс. руб. больше ориентированы на адекватность начальства, комфорт на рабочем месте и возможность работать без ущерба для личной жизни.

Топ-3 наиболее важных факторов выбора места работы, по мнению рекрутеров, — конкурентоспособная зарплата (79%), удобное расположение места работы (57%) и адекватность начальства (38%).

 

Время проведения: 23—30 января 2025 года

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Банки не в праве отказывать россиянам в приеме долларов старого образца.
25 февраля 2025  13:46
Банки не в праве отказывать россиянам в приеме долларов старого образца
498
Самарцы попросили не сносить рынок в 15 микрорайоне
25 февраля 2025  13:13
Самарцы попросили не сносить рынок в 15 микрорайоне
363
Самарцам предлагают поучаствовать в фотоконкурсе блинов
25 февраля 2025  12:27
Самарцам предлагают поучаствовать в фотоконкурсе блинов
323
Росстандарт вводит новые дорожные знаки
25 февраля 2025  11:47
Росстандарт вводит новые дорожные знаки
353
В Самаре стартует программа грантов для малого и среднего бизнеса
25 февраля 2025  10:28
В Самаре стартует программа грантов для малого и среднего бизнеса
590
Весь список