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Самарцы рассказали, на что потратили бы выигрыш в 100 млн рублей

11 октября 2024 10:02
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Самарцы рассказали, на что потратили бы выигрыш в 100 млн рублей

В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Выиграв в лотерею 100 млн рублей, 60% самарцев в первую очередь купили бы недвижимость: квартиру или дом с земельным участком. 26% приобрели бы автомобиль. 16% открыли бы свое дело или вложились в действующий бизнес. 15% отправились бы в путешествие. 14% помогли бы родителям. 13% пожертвовали бы часть выигрыша на благотворительные цели. По 8% вложились бы в ценные бумаги либо открыли вклад. 4% выигранные деньги потратили бы на здоровье, свое и близких. По 3% опрошенных израсходовали бы деньги на оплату образования, ремонт и покупку электронных гаджетов и девайсов.

Мужчины чаще делились мечтами об организации бизнеса, инвестициях в ценные бумаги, открытии банковских счетов. Женщины чаще готовы вкладываться в покупку недвижимости и авто, каждая пятая потратила бы деньги на путешествия, каждая шестая — на помощь близким или благотворительность.

24% горожан иногда приобретают лотерейные билеты. Чаще это мужчины (27% против 22% среди женщин). Чем старше респонденты, тем больше среди них тех, кто время от времени покупает лотерейные билеты.
 

Время проведения: 19 сентября — 6 октября 2024 года

Теги: Опрос

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