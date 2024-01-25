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Самарцы рассказали, кем хотели стать в детстве

25 января 2024 09:31
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Самарцы рассказали, кем хотели стать в детстве

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, о каких профессиях мечтали горожане в детстве. В открытых опросах приняли участие экономически активные граждане из Самары.

Каждый девятый мужчина в детстве мечтал стать космонавтом (11%). По 8% мечтали о профессии летчика, инженера и водителя. Стать военным хотели 6% опрошенных, полицейским — 5%. Еще по 3% респондентов мечтали стать врачами и директорами (кто-то — дома культуры, кто-то — автозавода). Машинистом поезда, моряком и спортсменом хотели стать по 2% мужчин, ученым — 1%. Среди других профессий, о которых мечтали в детстве респонденты, — автомеханик, программист, археолог, актер, учитель, художник, журналист, певец, повар и юрист.

19% женщины в детстве мечтали о профессии врача, 17% — учителя. По 8% жительниц города хотели стать юристами и актрисами. О профессии военнослужащей, стюардессы и ветеринара мечтали по 7% опрошенных. Стать дизайнером, певицей, балериной, полицейским или продавцом хотели по 2%. Среди других профессий своей детской мечты женщины упоминали археологов, архитекторов, поваров, художников, парикмахеров, космонавтов, моделей, писателей, журналистов и инженеров.
 

Время проведения: 12—24 января 2024 года

Теги: Опрос

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