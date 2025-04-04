Самарцы рассказали, какую модель распределения семейного бюджета считают идеальной

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре назвали победителей городских соревнований по тэг-регби среди школьных команд
В Самаре назвали победителей городских соревнований по тэг-регби среди школьных команд
Самарчанку обязали спилить плодовые деревья, мешавшие соседке
Самарчанку обязали спилить плодовые деревья, мешавшие соседке
В Красноглинском районе самары машина сбила 44-летнюю женщину
В Красноглинском районе самары машина сбила 44-летнюю женщину
В Самаре мошенники завладели золотыми украшениями на 3 млн рублей
В Самаре мошенники завладели золотыми украшениями на 3 млн рублей
В Новокуйбышевске тушили пожар в трех квартирах в многоэтажке
В Новокуйбышевске тушили пожар в трех квартирах в многоэтажке
Бастрыкин: в 2024 году от насилия в семье пострадали около 2 тысяч детей
Бастрыкин: в 2024 году от насилия в семье пострадали около 2 тысяч детей
В Самаре наркозависимый отец троих детей хранил кокаин на 45 тысяч рублей
В Самаре наркозависимый отец троих детей хранил кокаин на 45 тысяч рублей
Суд оправдал самарского режиссера по делу о растлении
Суд оправдал самарского режиссера по делу о растлении
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.38
-0.17
EUR 93.16
1.96
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет открытие фотовыставки «В чьих глаза красота?»
День беременных в Самаре: лекции, музыка, мастер-классы и вдохновение для будущих мам
Самарская кирха приглашает 13 апреля на концерт «Музыкальное приношение Баху»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы рассказали, какую модель распределения семейного бюджета считают идеальной

4 апреля 2025 09:40
130
Самарцы рассказали, какую модель распределения семейного бюджета считают идеальной

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Большинство самарцев (66%) считают идеальной моделью распределения семейного бюджета такую, где деньги общие, а траты согласуются супругами друг с другом. 7% предпочитают свободные расходы из общего «котла», а 14% — раздельные финансы (на этом чаще настаивают мужчины). О том, что семейным бюджетом должен единолично распоряжаться муж, говорят 6% мужчин, жену назначили главной по расходам 9% женщин.

Как обстоят дела в парах? Среди состоящих в браке 55% практикуют совместный бюджет с согласованными тратами, 16% — раздельный, а каждый восьмой (12%) тратит общие деньги по своему усмотрению. Пар, где бюджетом единолично распоряжается муж или жена, — всего по 5%.

Кто же из супругов должен зарабатывать больше? 54% мужчин и 58% женщин считают, что выше доход должен может быть у того, кто успешнее в этом, тем не менее, 46% мужчин и 44% женщин по-прежнему видят основным добытчиком мужчину.


В реальности в семьях обычно больше зарабатывает муж — об этом рассказали 54% мужчин и 52% женщин. О том, что зарабатывают примерно поровну — 23% мужчин и 26% женщин, а о том, что доход выше у жены, — 14 и 11% соответственно.

Мужчины обеспечивают бо́льшую долю семейного бюджета: 74% из них определили свой вклад на 51% и более. Среди женщин таких — 24%: «Зарабатывать больше жены не всегда означает больше вкладываться в семейный бюджет», — комментируют горожанки.
 

Время проведения: 26 марта — 2 апреля 2025 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Офисные сотрудники из Самары рассказали, какие способы коммуникации предпочитают на работе
03 апреля 2025, 11:48
Офисные сотрудники из Самары рассказали, какие способы коммуникации предпочитают на работе
Мужчины чаще женщин предпочитают личные встречи и телефонные звонки. Общество
298
Самарцы рассказали, какие сериалы предпочитают смотреть
02 апреля 2025, 11:50
Самарцы рассказали, какие сериалы предпочитают смотреть
Мужчины чаще женщин предпочитают американский кинематограф. Общество
407
Карьерный рост коллег мотивирует 35% самарцев трудиться активнее
02 апреля 2025, 09:42
Карьерный рост коллег мотивирует 35% самарцев трудиться активнее
Мужчины чаще испытывают разочарование, раздражение и неприязнь. Общество
331
В центре внимания
В Самаре открылся международный патриотический форум
4 апреля 2025  09:47
В Самаре открылся международный патриотический форум
130
Повестка была посвящена подготовке празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
3 апреля 2025  15:27
В Самаре губернатор провел заседание оргкомитета «Победа»
434
В метро Самары приступили к генеральной уборке подвижного состава
3 апреля 2025  13:44
В метро Самары приступили к генеральной уборке подвижного состава
455
Жители Самары могут принять участие в акции «Второй Всероссийский Диктант ЖКХ»
2 апреля 2025  12:08
Жители Самары могут принять участие в акции «Второй Всероссийский Диктант ЖКХ»
494
В Самаре подвели промежуточные итоги генеральной уборки в городе
2 апреля 2025  10:28
В Самаре подвели промежуточные итоги генеральной уборки в городе
455
Весь список