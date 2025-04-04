Самарцы рассказали, какую модель распределения семейного бюджета считают идеальной

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Большинство самарцев (66%) считают идеальной моделью распределения семейного бюджета такую, где деньги общие, а траты согласуются супругами друг с другом. 7% предпочитают свободные расходы из общего «котла», а 14% — раздельные финансы (на этом чаще настаивают мужчины). О том, что семейным бюджетом должен единолично распоряжаться муж, говорят 6% мужчин, жену назначили главной по расходам 9% женщин.



Как обстоят дела в парах? Среди состоящих в браке 55% практикуют совместный бюджет с согласованными тратами, 16% — раздельный, а каждый восьмой (12%) тратит общие деньги по своему усмотрению. Пар, где бюджетом единолично распоряжается муж или жена, — всего по 5%.



Кто же из супругов должен зарабатывать больше? 54% мужчин и 58% женщин считают, что выше доход должен может быть у того, кто успешнее в этом, тем не менее, 46% мужчин и 44% женщин по-прежнему видят основным добытчиком мужчину.



В реальности в семьях обычно больше зарабатывает муж — об этом рассказали 54% мужчин и 52% женщин. О том, что зарабатывают примерно поровну — 23% мужчин и 26% женщин, а о том, что доход выше у жены, — 14 и 11% соответственно.



Мужчины обеспечивают бо́льшую долю семейного бюджета: 74% из них определили свой вклад на 51% и более. Среди женщин таких — 24%: «Зарабатывать больше жены не всегда означает больше вкладываться в семейный бюджет», — комментируют горожанки.



Время проведения: 26 марта — 2 апреля 2025 года