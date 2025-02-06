Самарцы рассказали, какие самые неприятные вопросы им задавали на собеседованиях

154

Вопросы о причинах ухода с предыдущего места работы больше всего раздражают соискателей на собеседованиях. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, какие вопросы работодателей нервируют кандидатов больше всего. В открытом опросе приняли участие экономически активные самарцы, имеющие опыт трудоустройства.



Только 1 из 5 соискателей с пониманием относится к любым вопросам интервьюера. 6 из 10 признались, что некоторые вопросы рекрутера их откровенно раздражают.



Самый неприятный вопрос, по мнению респондентов, — о причинах увольнения с предыдущего места работы (13%). Фраза «Кем вы видите себя в будущем» не нравится 12%. 10% граждан нервируют вопросы о семейном положении, каждого двадцатого (5%) — о желаемой зарплате.



По 4% респондентов рассказали, что они не в восторге, когда на интервью работодатель спрашивает о планировании детей, потенциальной полезности для компании, об опыте работы и причинах отклика на данную вакансию. Вопросы о возрасте соискателя и просьбы рассказать о себе нервирует по 2% ответивших.



Мужчинам чаще не нравится вопрос о зарплатных ожиданиях: «Я пришел по объявлению, где уже указана зарплата!»; «В моем резюме желаемая заработная плата указана (не такая она и высокая)». Женщины не любят вопросы о причинах смены работы и планировании детей.



Время проведения: 19—31 января 2025 года