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Самарцы рассказали, какие проявления любви для них понятнее и важнее

4 марта 2025 12:07
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самарцы рассказали, какие проявления любви для них понятнее и важнее

В преддверии 8 марта ювелирный бренд SOKOLOV выяснил, какой из языков любви наиболее понятен самарцам. Оказалось, что для женщин главное — слова и забота, а для мужчин — похвала и поддержка.

Теория пяти языков любви давно завоевала популярность: 74% женщин и 71% мужчин знают или хотя бы слышали о ней. Но как это помогает им выражать свои чувства в реальности?

Согласно проведенного SOKOLOV опроса, у жительниц Самары лидируют три языка: поддержка словами (31%), забота (26%) и время, проведенное вместе (25%). Физические прикосновения и подарки оказались менее значимыми (22% и 17% соответственно). Мужчины же чаще выбирают похвалу и признание (34%), а вот заботу (15%) и физические прикосновения (11%) ценят меньше, чем женщины.

При этом 63% женщин и 56% мужчин предпочитают, чтобы партнер выражал любовь так же, как они сами. А чуть больше четверти (27%) женщин и 28% мужчин считают, что их, наоборот, привлекают противоположные языки любви. Однако даже если взгляды не совпадают, обсуждать это важно: 88% женщин и 75% мужчин говорят с партнером о том, какие проявления любви им хотелось бы видеть.

Украшения оказались одним из самых понятных и универсальных языков любви. Больше половины женщин (52%) считают, что дарить украшения — это классика, которая всегда вызывает эмоции. Еще 36% уточняют: главное, чтобы подарок отражал индивидуальность получателя. Мужчины не отстают: 42% уверены, что украшения — лучший способ выразить чувства.

Какие еще подарки предпочитают женщины? Например, деньги (18%), косметику (16%) и цветы (13%). Мужчины тоже часто хотят деньги (27%), но также не против билетов на мероприятия (15%) и книг (14%).

Более четверти (27%) женщин хотели бы получать подарки несколько раз в год, но 12% мечтают о еженедельных знаках внимания. Мужчины настроены схоже: 24% ждут подарков несколько раз в год, а 13% хотели бы получать их каждую неделю. Причем некоторые не против даже ежедневных сюрпризов (9%).

Также 53% женщин и 47% мужчин признались, что возвращали подарки, если те им не подошли. Еще 18% женщин и 25% мужчин хотели бы это сделать, но не решились. А вот 31% женщин и 36% мужчин считают, что главное — сам факт подарка, а не его практичность.

 

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