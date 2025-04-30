Самарцы рассказали, как относятся к инициативе введения механизма самозапрета на участие в азартных играх

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

В Госдуме предложили ввести механизм самозапрета на азартные игры — «Стопазарт». Граждане смогут по своему желанию вносить себя в реестр на срок от 3 месяцев до пожизненного запрета. Автоматически включать в него планируют должников с просрочкой по кредитам, штрафам и иным платежам более 3 месяцев — до погашения задолженности.



49% самарцев поддерживают инициативу полностью, 10% — только возможность добровольного самозапрета, 7% — исключительно запрет для неплательщиков. Чем ниже доход, тем выше уровень одобрения подобного механизма (полностью поддерживают идею 62% опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей против 38% с доходом от 100 тысяч). В то же время среди тех, кто зарабатывает больше, максимально число советующих распространять механизм «Стопазарт» только на должников по кредитам, штрафам и проч. (10%).



14% не поддерживают инициативу, каждый пятый затруднился ее оценить: «Вместо этого надо ввести обязательную консультацию у психиатра»; «Лудомания — это болезнь, которая лечится у психолога».



Склонные к азарту респонденты чаще неазартных высказываются против создания такого реестра, либо поддерживают самозапрет только на добровольной основе (по 26%). Они аргументируют свою позицию принципами личной свободы: «Каждый сам себе хозяин»; «Право выбора должно оставаться за человеком».



Время проведения: 21—24 апреля 2025 года