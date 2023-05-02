Самарцы рассказали, что они считают бесполезной тратой денег

157

Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди соискателей из Самарской области и выяснила, на что респондентам будет не жалко отдать зарплату, а какие траты они считают нерациональными.

Самой нерациональной тратой 86% жителей региона считают покупку брендовых вещей. Любопытно, что в данном вопросе мужчины и женщины оказались солидарны. Среди респондентов старше 55 лет траты на брендовые вещи считают неразумными 70% опрошенных, а вот среди категории в возрасте 18-24 года такой точки зрения придерживаются чаще — 78%. Есть отличия и в профессиональном разрезе. Так, больше всего тех, кто не готов тратить свою зарплату на бренды, оказалось в сфере «Наука, образование» (83%), а меньше всего — в сфере «Закупки» (71%).

На втором месте среди самых нерациональных трат по мнению жителей Самарской области — сеансы с психологом (51%), на третьем — beauty- и SPA-услуги (50%). Также в топ-5 ответов — питание в кафе и ресторанах (49%) и постоянные походы в театр и кино (38%).

При этом мнения о некоторых тратах у самарцев ощутимо расходятся с мнением жителей других регионов: так, чаще россиян в целом в области называли нерациональной тратой покупку брендовых вещей, новой машины или свадебное путешествие.

Среди дополнительных вариантов нерациональных трат, которые называли респонденты при опросе — покупка БАДов, алкоголя и табака, аренда жилья, особенно в больших городах, маникюр, свадьба и частая смена телефона.