Самарцы приглашаются к участию в конкурсе на лучший дизайн лимитированных транспортных карт 

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Единый оператор электронного проездного «Объединенная транспортная карта» («ОТК») объявляет о старте конкурса на лучший дизайн лимитированной транспортной карты студента и школьника.



Условия:

фото и рисунки принимаются с 1 по 15 октября.

на макете карты студента должна быть изображена одна из городских достопримечательностей, а на рисунке предлагаемого дизайна школьной карты – любимый герой вымышленной компьютерной игры.



Принять участие в конкурсе может любой учащийся (школьники и студенты) в возрасте от 7 до 23 лет включительно.

Материалы с макетом дизайна (фото, рисунком) необходимо приносить нарочно (в запечатанном конверте, в указанные сроки, с указанием ФИО, возраста) по адресу: г. Самара, ул. Фрунзе 70 и ул. Мориса Тореза, 67а в рабочее время.



Победителей ждут памятные дипломы и возможность стать автором дизайна лимитированной карты школьника и студента.