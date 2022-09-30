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Самарцы приглашаются к участию в конкурсе на лучший дизайн лимитированных транспортных карт 

30 сентября 2022 12:52
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Самарцы приглашаются к участию в конкурсе на лучший дизайн лимитированных транспортных карт 

 

Единый оператор электронного проездного «Объединенная транспортная карта» («ОТК») объявляет о старте конкурса на лучший дизайн лимитированной транспортной карты студента и школьника. 
 
Условия:
фото и рисунки принимаются с 1 по 15 октября. 
на макете карты студента должна быть изображена одна из городских достопримечательностей, а на рисунке предлагаемого дизайна школьной карты – любимый герой вымышленной компьютерной игры. 
 
Принять участие в конкурсе может любой учащийся (школьники и студенты) в возрасте от 7 до 23 лет включительно.

Материалы с макетом дизайна (фото, рисунком) необходимо приносить нарочно (в запечатанном конверте, в указанные сроки, с указанием ФИО, возраста) по адресу: г. Самара, ул. Фрунзе 70 и ул. Мориса Тореза, 67а в рабочее время.
 
Победителей ждут памятные дипломы и возможность стать автором дизайна лимитированной карты школьника и студента.

Теги: Акценты В центре внимания

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