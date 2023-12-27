Самарцы планируют отмечать Новый год в кругу семьи

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42% жителей Самары будут встречать Новый год в семейном кругу и не представляют этот праздник без подарков, шампанского и ёлки, говорят итоги исследования «АльфаСтрахование».

Отмечать Новый год с друзьями планируют 21% жителей Самары. 8% объединяются для празднования с соседями. Хотели бы отпраздновать на нейтральной площадке, например, в ресторане, 19% участников опроса. Остальные считают, что Новый год – праздник домашний.

Главным атрибутом праздника самарцы называют новогоднюю елку. Так ответили 34%. 19% ассоциируют 31 декабря с оливье, 13% – с шампанским.

Для 12% обязательным символом являются Дед Мороз и Снегурочка. Также 31 декабря для жителей Самары – это вкусная еда (7%), хлопушки и фейерверки (4%), и возможность отдохнуть (10%).

Участие в опросе приняли 1203 человека.