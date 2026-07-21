СамГМУ запустил платформу для доступа к анатомическим атласам животных

Центр НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России запустил специализированный сайт omnicbio.ru . Платформа предназначена для распространения и демонстрации разработанных в СамГМУ анатомических атласов (животных, растений, клеточных структур и других). Ресурс призван стать единой точкой доступа для образовательных учреждений и профильных специалистов к передовым цифровым продуктам университета.

Разработанные в СамГМУ анатомические 3D-атласы домашних и сельскохозяйственных животных - это интерактивный инструмент, который переносит изучение анатомии из плоскости учебников в полноценную цифровую среду. В них гармонично сочетаются высокая детализация строения и интуитивно понятный интерфейс для персональных компьютеров.

3D-атлас - полноценный симулятор, который делает образовательный процесс безопасным, доступным и максимально эффективным в подготовке будущих специалистов. Благодаря возможности детального послойного исследования органов и систем, школьники и студенты могут наглядно изучать топографию и морфологию без необходимости работать с биоматериалом. Атлас также будет полезен практикующим ветеринарам для более глубокого изучения анатомии и повышения квалификации. На данный момент в открытом доступе представлены атласы коровы, свиньи, курицы, кошки и лягушки.

На сайте omnicbio.ru доступен для скачивания лаунчер Omnic Hub — небольшая программа, которая позволяет загружать, активировать и обновлять весь ассортимент приложений. В лаунчере всегда поддерживается актуальная информация о текущем наборе продуктов. Кроме того, на портале можно оставить заявку на покупку атласа или запросить демо-версию для ознакомления.

«Особенно важно, что наши 3D-атласы становятся наглядным подспорьем для агротехклассов, – говорит директор Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ Айкуш Назарян. - Школьники, которые только выбирают будущую профессию в сфере животноводства, ветеринарии или зоотехнии, получают возможность погрузиться в анатомию без риска и с высочайшим уровнем детализации. Это помогает сформировать устойчивый интерес к агропромышленному комплексу и заметно повышает качество профильного образования. Мы видим большой потенциал в использовании цифровых технологий для профориентации и подготовки кадров для сельского хозяйства, поэтому приглашаем школы, колледжи и вузы к активному сотрудничеству».