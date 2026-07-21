СамГМУ запустил платформу для доступа к анатомическим атласам животных

Я нашел ошибку
Главные новости:
24 июля в 18:30 в галерее «Новое пространство» состоится сольный концерт Даяны Осадиайе. Молодая артистка исполнит великие произведения мировых классиков.
В СОУНБ прозвучит концерт академической музыки с участием известной московской певицы
Небольшие изменения трассы следования будут связаны с дорожными работами, запланированными 22 июля на участке в садовом массиве «Водинский», в направлении движения  к указанному садовому товариществу.
Дачникам:  временно скорректируют маршрут автобусов № 154
 «Волжская безмятежность»: новая выставка в СОУНБ
Новый театральный сезон в Самаре стартует уже 12 августа — первый спектакль покажет театр «Витражи», а 19 августа открытие сезона пройдет в театре «Самарская площадь».
Самарские театры завершили театральный сезон
В Тольятти сотрудники полиции совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел приняли участие в круглом столе с представителями таксопарков.
Полицейские и общественники региона обсудили с представителями таксопарков вопросы профилактики мошенничества
Акция этого года продолжается и завершится только в ноябре. Всего планируется убрать мусор на береговых линиях общей протяженностью 290 км, что на 55 км больше показателя прошлого года.
Свыше 7 000 жителей губернии приняли участие в акции «Вода России»
Производитель стройматериалов Самарской области -   ООО «Завод КПД» - завершил первый этап участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Поставщик стройматериалов для жилищного строительства нашел резервы для роста благодаря нацпроекту
Главный внештатный специалист минздрава Самарской области по терапии Олег Фатенков:: "Резкие сдвиги графика даже на 2 часа сбивают циркадные ритмы и запускают каскад реакций".
Зав. кафедрой СамГМУ Олег Фатенков: мигрень легче предупредить, чем лечить
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.32
-0.08
EUR 89.55
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В регионе пройдет XXVI Фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого
В СОУНБ состоится творческий вечер «Булгак на Волге»
В Самаре в Доме журналиста состоится открытие фотовыставки «Времена года в деталях»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

СамГМУ запустил платформу для доступа к анатомическим атласам животных

287
СамГМУ запустил платформу для доступа к анатомическим атласам животных

Центр НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России запустил специализированный сайт omnicbio.ru. Платформа предназначена для распространения и демонстрации разработанных в СамГМУ анатомических атласов (животных, растений, клеточных структур и других). Ресурс призван стать единой точкой доступа для образовательных учреждений и профильных специалистов к передовым цифровым продуктам университета.

Разработанные в СамГМУ анатомические 3D-атласы домашних и сельскохозяйственных животных - это интерактивный инструмент, который переносит изучение анатомии из плоскости учебников в полноценную цифровую среду. В них гармонично сочетаются высокая детализация строения и интуитивно понятный интерфейс для персональных компьютеров. 

3D-атлас - полноценный симулятор, который делает образовательный процесс безопасным, доступным и максимально эффективным в подготовке будущих специалистов. Благодаря возможности детального послойного исследования органов и систем, школьники и студенты могут наглядно изучать топографию и морфологию без необходимости работать с биоматериалом. Атлас также будет полезен практикующим ветеринарам для более глубокого изучения анатомии и повышения квалификации. На данный момент в открытом доступе представлены атласы коровы, свиньи, курицы, кошки и лягушки.

На сайте omnicbio.ru доступен для скачивания лаунчер Omnic Hub — небольшая программа, которая позволяет загружать, активировать и обновлять весь ассортимент приложений. В лаунчере всегда поддерживается актуальная информация о текущем наборе продуктов. Кроме того, на портале можно оставить заявку на покупку атласа или запросить демо-версию для ознакомления.

«Особенно важно, что наши 3D-атласы становятся наглядным подспорьем для агротехклассов, – говорит директор Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ Айкуш Назарян. - Школьники, которые только выбирают будущую профессию в сфере животноводства, ветеринарии или зоотехнии, получают возможность погрузиться в анатомию без риска и с высочайшим уровнем детализации. Это помогает сформировать устойчивый интерес к агропромышленному комплексу и заметно повышает качество профильного образования. Мы видим большой потенциал в использовании цифровых технологий для профориентации и подготовки кадров для сельского хозяйства, поэтому приглашаем школы, колледжи и вузы к активному сотрудничеству».

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Более 680 семей Самарской области получили компенсацию за летний отдых детей
21 июля 2026  13:29
Более 680 семей Самарской области получили компенсацию за летний отдых детей
286
АВТОВАЗ отметил 60-летие со дня основания
21 июля 2026  13:09
АВТОВАЗ отметил 60-летие со дня основания
292
В Самарской области в полпятого утра объявляли ракетную опасность
21 июля 2026  09:19
В Самарской области в полпятого утра объявляли ракетную опасность
328
В понедельник, 20 июля, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Вячеслав Федорищев поздравили коллектив АВТОВАЗа с юбилейной датой – 60-летием со дня основания завода и стартом серийного производ
20 июля 2026  17:39
Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев поздравили АВТОВАЗ с юбилеем и стартом серийного производства внедорожника «Лада Нива Легенда»
841
Ботанический сад Самарского университета приостановит работу почти на две недели
20 июля 2026  12:47
Ботанический сад Самарского университета приостановит работу почти на две недели
575
Весь список