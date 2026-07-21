19 студентов из Китая в течение недели будут изучать в Самаре двигатели летательных аппаратов

19 студентов из Северо-западного политехнического университета Китая в течение недели будут изучать в Самаре двигатели летательных аппаратов, а также познакомятся с традициями и культурой России.

Международный летний научный семинар "Производство и испытание авиационных двигателей" пройдет с 21 по 31 июля в Самарском университете им. Королёва.

За время интенсива китайские студенты изучат особенности проектирования, производства и испытания авиационных двигателей в лабораториях университета. Завершится образовательный блок защитой проектов.

В рамках культурной программы иностранные гости познакомятся с Самарой на обзорной экскурсии, посетят Центр истории авиационных двигателей и музей авиации и космонавтики, учебный аэродром, Поволжский музей железнодорожной техники, проведут день в Ширяево.

Язык семинара – английский.

Каждый участник семинара получит сертификат с 2 зачетными единицами по европейской системе оценки освоения образовательных программ.

Организатором семинара выступает управление занятости и карьеры Самарского университета им. Королёва. Летние международные школы для иностранных студентов проводятся ежегодно с 2015 года.

Открытие состоится 22 июля 9:00 в Точке кипения Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва