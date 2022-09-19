Самарцы переключились на кино и мобильные игры

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МТС на основе Big Data проанализировала посещаемость новостных и развлекательных ресурсов в марте – августе 2022 года. В августе жители Самарской области стали меньше интересоваться новостями, отдавая предпочтению развлекательному контенту и мобильным играм.

В марте 2022 года количество уникальных абонентов, посещающих новостные порталы, выросло на 15% по сравнению с показателями января 2022 года, а трафик — в 2,5 раза. Начиная с апреля, посещаемость новостных ресурсов постепенно снижалась: к концу августа количество уникальных пользователей упало в два раза по сравнению с мартом, а трафик — в 2,5 раза.

Вместо чтения новостей пользователи переключились на развлекательный контент и мобильные игры. Трафик в онлайн-кинотеатрах вырос на 32%, а самый большой рост показали KION (120%), Wink (110%) и Kinopoisk (90%).

Трафик в мобильных играх увеличился на 60%. Наибольший прирост у Genshin Impact (70%), Candy Crush Saga (50%) и Call of Duty (40%).

Также вырос объем передачи данных на сайтах с новостями про жизнь знаменитостей (15%), площадках со смешными историями и анекдотами (20%) и ресурсах про новости из мира кино (10%).

Фото: pxhere.com