Самарцы перечислили основные траты при подготовке к выпускным

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Основная статья расходов у родителей выпускников из Самары — покупка праздничного наряда для ребенка. 58% опрошенных назвали это самой крупной тратой при подготовке к выпускному, в среднем они потратят на платье или костюм 40 тыс. рублей. Причем мужчины, отцы выпускников или выпускниц, готовы потратить на наряд почти в полтора раза больше, чем женщины. Также в число распространенных трат у большинства вошли цветы и подарки для учителей, ленты выпускников, напитки и еда для праздника. На полноценную подготовку к празднику жители Самары закладывают в среднем 46 тыс. рублей.

По итогам опроса, родители выпускников потратят на покупку наряда и аксессуаров для ребенка в среднем 40 тыс. рублей. При этом отцы готовы на более существенные траты: они оценили эту статью расходов в 30 тыс. рублей, а мамы выпускниц — в 20 тыс. рублей.

Основным критерием при выборе наряда на выпускной многие родители назвали возможность потом носить его после выпускного, так ответили 63%. Еще 46% обратят внимание, соответствует ли образ актуальным трендам. 41% считают важным, чтобы в наряде было удобно танцевать. Еще 15% перед покупкой предусмотрительно оценят, смогут ли его перепродать после выпускного. Нашлись и те родители (19%), кто предпочтет наряд, который напоминает тот, в котором сами когда-то отмечали выпускной.

В целом на подготовку к выпускному родители готовы потратить в среднем 46 тыс. рублей. 35% планирует уложиться в сумму до 20 тыс. рублей, еще 35% опрошенных готовы потратить от 20 до 50 тысяч рублей, а 25% — более 50 тыс. рублей. Причем мужчины в среднем готовы отдать на всю подготовку в среднем 39 тыс. рублей, а женщины — 30 тыс. рублей.

Девять из десяти родителей готовы тратить деньги на празднование выпускного вне школы. В зависимости от локации, меню и развлечений такое мероприятие может стоить по-разному. Среди опрошенных 17% хотели бы потратить на банкет до 10 тыс. рублей. Заплатить от 10 до 20 тыс. рублей готовы 32% респондентов, а более этой суммы — 40%.