Самарцы оценили трудности поиска работы

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Оценка сложности трудоустройства в среднем по рынку труда составляет 6,6 балла из 10. Соискатели различных возрастов оценили трудности поиска работы по шкале от 0 до 10. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

Рынок труда в 2023 году столкнулся с дефицитом рабочей силы, работодатели конкурируют друг с другом за персонал, конкурс на вакансию снизился на треть. Средняя оценка сложности трудоустройства по 10-балльной шкале (от 0 до 10) сейчас составляет 6,6 балла.

Судя по оценкам самих кандидатов, проще всего сегодня искать работу самарцам в возрасте 33—35 лет (4,5 балла) или чуть моложе (4,9 баллов среди 30—32-летних). Сложнее всего приходится соискателям за 60: сложности трудоустройства они оценили в среднем на 7,1 балла.



«Пик» соискательской формы у представителей обоих полов совпадает — это возраст от 30 до 35 лет (меньше всего сложностей). В возрасте от 42 до 53 лет сложнее трудоустраиваться женщинам. Самые высокие же оценки трудностей устройства на работу — в ответах мужчин старше 60 лет (в среднем 8,2 балла из 10).

Время проведения: 1—28 декабря 2023 года