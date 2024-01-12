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Самарцы отправили в зону СВО Почтой России 4 тысячи посылок

12 января 2024 13:07
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Самарцы отправили в зону СВО Почтой России 4 тысячи посылок

 

Губернатор Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с директором макрорегиона Волга Почты России Андреем Поповым. Андрей Попов возглавил Управление федеральной почтовой связи Самарской области и макрорегион Волга с декабря 2023 года, ранее он был руководителем макрорегиона Центр. В рамках встречи стороны обсудили итоги работы Почты в Самарской области за прошедший год, а также дальнейшие планы сотрудничества. 

Руководитель Почты в Самарской области подчеркнул, что в регионе сложились хорошие традиции, которые позволяют обеспечивать качество клиентского сервиса и на высоком уровне продолжать оказывать традиционные почтовые услуги, а также развивать новые направления работы. «Мы благодарны руководству Самарской области за высокую степень поддержки нашей работы. Я думаю, что это залог стабильности и результатов, которые обеспечивает и будет обеспечивать самарская почтовая служба», - отметил Андрей Попов.

Сегодня одной из важнейших миссий Почты России, по словам директора макрорегиона, является доставка адресных посылок в зону специальной военной операции. «За прошедший год жителями области было отправлено почти 4 тысячи посылок. Почта доставляет посылки в зону СВО бесплатно. Вес посылки не должен превышать 10 кг или следует разделить отправление на несколько коробок. И здесь тоже Самарская область была в числе первых», - сообщил Андрей Попов.

Правительство региона оказывало помощь в отлаживании доставки на начальном этапе. «Сам неоднократно бывал в зоне СВО и с бойцами общался, некоторые рекомендации мы делали со своей стороны, как этот процесс не то что организовать – это всегда виднее профессионалам, - но как сориентировать на более эффективную работу и на доставку в зачастую непростых боевых условиях. Это огромная работа, и я очень благодарен Почте России и Министерству обороны РФ, что все это было отлажено», - сказал Дмитрий Азаров.  Почта продолжит держать на постоянном контроле это направление деятельности, заверил Андрей Попов.

Кроме того, губернатор подчеркнул: обеспечивая адресную доставку бойцам посылок от родных и близких людей, Почта России и Министерство обороны РФ этим предотвращают риск угрозы жизни для людей, которые порой пытаются доставить их самостоятельно. Работу по информированию жителей о возможности направить посылку защитнику Отечества Почтой России, по мнению главы региона, нужно усилить.

На встрече обсудили вопрос продолжения работы по восстановлению почтовых отделений. Эту работу вместе с Почтой России в Самарской области начали одной из первых в стране. Только в 2023 году в регионе была возобновлена работа 44 отделений почтовой связи, еще 10 планируется открыть до середины февраля текущего года. Андрей Попов сообщил, что возобновляет свое функционирование отделение почты в селе Печерское, вопрос по которому был на прямой линии Президента России Владимира Путина. Почтовое отделение в селе Печерское находится в непригодном помещении, поэтому услуги почты жителям села предоставлялись в передвижном отделении три раза в неделю. Благодаря помощи департамента информационных технологий и связи, администрации Сызранского района с 20 января почта будет работать в другом помещении – местном Доме культуры. Как пояснил директор макрорегиона, это временное решение. Отделение села Печерское включено в президентскую программу модернизации почтовых отделений в селах, уже в этом году в Печерском планируется поставить быстровозводимую конструкцию – современное сооружение. Дмитрий Азаров отметил, что правительство подключится к вопросу выделения земельного участка под строительство нового почтового отделения в селе Печерское.

В целом за последние годы было реализовано несколько программ, по которым обеспечивался ремонт почтовых отделений. Так, в 2023 году всего было модернизировано 85 отделений. За счет областного бюджета было отремонтировано 8, на 2024 год в планах еще 4 отделения. На средства Почты России отремонтированы 16 городских и 33 сельских отделения.

Андрей Попов подчеркнул: «Если говорить о реализации поручения Президента РФ именно по модернизации сельских отделений, у Самары все стабильно и в срок с очень хорошим качеством реализовывается». Так, если в 2022 году в эту программу вошли 3 отделения, то 2023-м – уже 24 отделения, а также 4 быстровозводимые конструкции. В следующем году планируется установить 15 новых быстровозводимых конструкций с учетом Печерского, а также отремонтировать 9 отделений.

На встрече обсудили и возможность дополнительного участия региона в ремонте знаковых объектов, где располагаются почтовые отделения. Губернатор также подчеркнул, что рассчитывать на поддержку могут проекты, которые способствуют созданию новых рабочих мест, предоставлению современных услуг. Он привел в пример открытый в прошлом году контакт-центр поддержки клиентов Почты России в Самаре. «Важно, что это решение состоялось. Мы и областные средства выделили, чтобы этот центр заработал, для нас важно, что он открыт в Самаре. Тем более разумно, по-хозяйски использовали площади, освободившиеся с открытием логистического центра», - отметил он. Напомним, Самарский логистический почтовый центр с 2021 года функционирует в индустриальном парке «Преображенка», это один из крупнейших логистических центров в Российской Федерации.

Также Андрей Попов сообщил об отработке обращений жителей региона, поступивших в ходе прямого эфира с губернатором. Всего их поступило 17, большая часть решена, по оставшимся необходимые решения будут приняты до конца недели.

 

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области. 

Теги: Дмитрий Азаров

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