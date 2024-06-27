Самарцы не поддержали проект застройки территории хлебозавода №4

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В Самаре провели слушания по проекту застройки территории бывшего хлебозавода №4. Предлагалось разрешить ООО «СЗ «25-й квартал» построить на этой территории многоэтажные дома. И все жалеющие могли высказать мнение по этому поводу.

Судя по заключению о проведении слушаний, которое опубликовано на сайте администрации Самары, в них приняли участие 98 самарцев. Все они высказали мнение через сайт мэрии. 45 человек против этой застройки, а 41 – за. Еще девять участников в Самаре не живут. Кто-то писал, что пусть будет жилая застройка, а не пустырь. Другие высказались против высотной застройки, так как это может создать еще больше пробок.

Впрочем, эти мнения в итоге не были учтены, так как эти люди не проживают на территориях, в пределах которых проходили общественные обсуждения, пишет Самара-КП.