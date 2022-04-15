самарцы назвали самые неудобные вопросы на собеседовании

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Исследовательский центр Зарплаты.ру провел исследование и выяснил, какие вопросы на собеседовании россияне считают неудобными и кандидатам из какой сферы чаще всего задают такие вопросы.

Опрос проводился с 7 по 13 апреля среди 1680 жителей страны – в том числе и из Самарской области. 66% респондентов считают, что неудобные вопросы, заданные на собеседовании, не повлияли на их трудоустройство.

Как сообщили 82% опрошенных, на собеседовании им задавали вопросы, вызывающие дискомфорт. Из них 78% респондентов работодатели подробно расспрашивали о семейном положении, планах на будущее, у 14% уточняли информацию о детях (возраст, планы, текущую ситуацию). 5% участников опроса отметили, что сталкивались с вопросами о политике, 1% пришлось отвечать на вопрос о сексуальной ориентации.

По данным исследования, самыми неудобными и неприемлемыми при приеме на работу участники опроса считают вопросы про политические взгляды – 17%, сексуальную ориентацию – 14%, планы уйти в декрет в ближайшее время – 15%. Также опрошенным не нравится отвечать на вопрос про знак зодиака – 8%, вопросы о недостатках и внешнем виде – по 5%, про семейное положение и выбор именно этого места работы – по 2%. При этом 16% респондентов не считают какие-либо вопросы на собеседовании неудобными.

Среди основных наиболее важных и играющих роль при приеме на работу вопросов на собеседовании участники опроса считают:

«Ваши сильные стороны» – 35%,

«Почему вы хотите работать именно у нас» – 21%,

«Почему мы должны взять именно вас» – 16%,

«Кем вы видите себя через пять лет» – 8%

Чаще всего, по мнению респондентов, неудобные вопросы задают при приеме на работу в бухгалтерию и банки – 16%, сферу услуг – 15%, специалистам маркетинга – 11%, продаж и юридической сферы – по 7%, образования и науки – 4%. Реже всего подобные вопросы спрашивают у кандидатов при поисках сотрудников в сферу медицины – 3%, промышленности и ИТ – по 2%.