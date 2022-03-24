Самарцы назвали причины, отвлекающие от работы

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Исследовательский центр Зарплаты.ру с 17 по 22 марта проводил опрос и выяснил, что около половины (49%) ответивших постоянно отвлекаются от работы.

В опросе приняли участие 1790 жителей страны – в том числе и из Самарской области. 20% респондентов сообщили, что эффективно работать им мешают постоянные переписки в личных чатах. Также опрошенных отвлекает:

частое пролистывание новостных лент – 14%,

частые телефонные разговоры – 10%,

старая техника, которая тормозит процессы – 10%,

неумение отказать коллегам в помощи – 8%,

частые совещания – 6%,

чтение и комментирование постов в соцсетях – 6%,

курение – 5%,

серфинг в интернете – 5%,

излишняя рефлексия над ошибками и неудачами – 3%,

мобильные и компьютерные игры – 3%,

просмотр роликов – 2%.

При этом почти четверть опрошенных никогда не подсчитывала, сколько рабочего времени отнимают несвязанные с работой занятия. Но предположить, что это час или два смогли 37% респондентов, менее часа – 20%, более двух часов – 13%.

Согласно результатам опроса, во время рабочего дня почти половина сотрудников – 49% – хотят периодически переключаться и отвлекаться от работы. 18% опрошенных коллеги отвлекают разговорами или непрофильными задачами, 8% винят скучную работу, 7% – неусидчивость, а еще 5% замечают повышенную тревожность и, занимаясь отвлеченными занятиями, успокаиваются.

Самыми популярными способами борьбы с потерей времени респонденты считают интервальную работу и отдых (31%), а также жесткое планирование и разграничение рабочих приоритетов (18%). Не верят ни в какие способы борьбы 8% сотрудников, а 1% надеется на проработку проблемы с психологом. Еще 34% респондентов заявляют, что отвлеченные занятия не мешают им выполнять свою работу.

По результатам опроса, чаще всего отвлекаются сотрудники, работающие в ресторанах и кафе, в образовании и науке, сфере недвижимости. Значительно реже стараются терять время финансисты, работники из сферы услуг и транспорта.