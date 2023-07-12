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Самарцы назвали плюсы и минусы работы в подростковом возрасте

12 июля 2023 09:42
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самарцы назвали плюсы и минусы работы в подростковом возрасте

Служба исследований российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, какие плюсы и минусы видят самарцы в трудоустройстве до совершеннолетия. 

Среди преимуществ того, чтобы получить первую работу в возрасте до 18 лет, 76% самарцев назвали самостоятельность, 69% — появление собственного заработка, 63% — приобретение новых навыков, 59% — появление настоящего жизненного опыта. Лишь 2% жителей региона не видят никаких преимуществ в трудоустройстве подростков.

В то же время, 12% самарцев согласны с тем, что в получении первой работы до 18 лет нет никаких недостатков. Среди остальных 59% полагают, что работу в таком возрасте тяжело совмещать с учебой и нет возможности выбрать свое расписание. 46% уверены, что работодатели часто обманывают подростков, потому что это легко сделать. 42% считают недостатком слишком низкий заработок несовершеннолетних, 27% - негативное влияние на учебу. Кроме того, 22% полагают, что работа может быть опасна. 

Большинство соискателей из Самарской области считают, что работа помогает подросткам стать ответственнее (85%) и самостоятельнее (81%), а также получить навык общения с людьми (64%). Кроме того, трудоустройство до 18 лет помогает развить такие навыки, работа в команде (58%), финансовая грамотность (по мнению 44% опрошенных), работа в условиях многозадачности (20%) и навык тайм-менеджмента (22%).

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