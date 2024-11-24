Самарцы на новогодние подарки готовы потратить 16,5 тыс. рублей

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Россияне намерены потратить на новогодние подарки в среднем на 20% больше, чем в прошлом году. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Дарить подарки на новый год будут 8 из 10 россиян. 67% планируют сделать подарки своим родственникам, 35% — любимому человеку, 23% — друзьям, а 15% — себе. 13% опрошенных намерены порадовать коллег. Каждый седьмой респондент (14%) рассказал, что никому дарить подарки не будет.

Самарцы в этом году на новогодние подарки готовы потратить 16,5 тыс. руб., что на 3 тыс. руб., больше, чем в прошлом. В 2023 году сумма равнялась 13,5 тыс. руб., в 2022 году – 11 тыс. руб., а в 2021 году – 12,2 тыс. руб.



Средний бюджет на покупку подарков увеличился на 20% и достиг 17200 рублей, а в 2023 году был 14300 рублей.



Мужчины дарят подарки реже, чем женщины, но их средний бюджет почти в полтора раза больше — 20000 рублей против 14500 рублей соответственно. Молодежь в возрасте до 35 лет чаще тех, кто старше, дарит подарки своим половинкам (46%), друзьям (41%) и себе (18%). Средний чек у них также выше. Россияне в возрасте от 35 до 45 лет чаще балуют родственников (70%). Чем выше доход, тем реже опрошенные готовят подарки для друзей и чаще — для вторых половин.



Среди населения мегаполисов больше всего на подарки потратят в Москве (в среднем 20800 рублей), Красноярске (20000 рублей) и Санкт-Петербурге (18800 рублей). В Перми и Волгограде рассчитывают на более скромные расходы — 16100 и 16000 рублей соответственно. За год средняя сумма на подарки больше всего выросла в Казани (+28%), Новосибирске (+27%), Нижнем Новгороде (+23%) и Самаре (+22%), меньше всего — в Волгограде (+8%).





Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 552

Время проведения: 1—22 ноября 2024 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 3000 респондентов



Вопросы:

«Кому вы будете дарить подарки на Новый год?» (у респондентов была возможность указать необходимое количество вариантов ответа);

«Сколько денег вы собираетесь потратить на новогодние подарки в этом году? Пожалуйста, укажите общую сумму на все подарки» (рассчитано среднее значение, руб.)