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Самарцы на новогодние подарки готовы потратить 16,5 тыс. рублей

24 ноября 2024 11:37
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Самарцы на новогодние подарки готовы потратить 16,5 тыс. рублей

Россияне намерены потратить на новогодние подарки в среднем на 20% больше, чем в прошлом году. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Дарить подарки на новый год будут 8 из 10 россиян. 67% планируют сделать подарки своим родственникам, 35% — любимому человеку, 23% — друзьям, а 15% — себе. 13% опрошенных намерены порадовать коллег. Каждый седьмой респондент (14%) рассказал, что никому дарить подарки не будет.

Самарцы в этом году на новогодние подарки готовы потратить 16,5 тыс. руб., что на 3 тыс. руб., больше, чем в прошлом. В 2023 году сумма равнялась 13,5 тыс. руб., в 2022 году – 11 тыс. руб., а в 2021 году – 12,2 тыс. руб.


Средний бюджет на покупку подарков увеличился на 20% и достиг 17200 рублей, а в 2023 году был 14300 рублей.

Мужчины дарят подарки реже, чем женщины, но их средний бюджет почти в полтора раза больше — 20000 рублей против 14500 рублей соответственно. Молодежь в возрасте до 35 лет чаще тех, кто старше, дарит подарки своим половинкам (46%), друзьям (41%) и себе (18%). Средний чек у них также выше. Россияне в возрасте от 35 до 45 лет чаще балуют родственников (70%). Чем выше доход, тем реже опрошенные готовят подарки для друзей и чаще — для вторых половин.

Среди населения мегаполисов больше всего на подарки потратят в Москве (в среднем 20800 рублей), Красноярске (20000 рублей) и Санкт-Петербурге (18800 рублей). В Перми и Волгограде рассчитывают на более скромные расходы — 16100 и 16000 рублей соответственно. За год средняя сумма на подарки больше всего выросла в Казани (+28%), Новосибирске (+27%), Нижнем Новгороде (+23%) и Самаре (+22%), меньше всего — в Волгограде (+8%).


Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 552
Время проведения: 1—22 ноября 2024 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 3000 респондентов

Вопросы:
«Кому вы будете дарить подарки на Новый год?» (у респондентов была возможность указать необходимое количество вариантов ответа);
«Сколько денег вы собираетесь потратить на новогодние подарки в этом году? Пожалуйста, укажите общую сумму на все подарки» (рассчитано среднее значение, руб.)

Теги: Опрос

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