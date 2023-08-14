Самарцы могут выбрать лучший мурал в ПФО

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В рамках фестиваля стрит-арт Приволжского федерального округа «ФормART» проходит голосование за лучший мурал. Самарскую область представляет работа «Открытие возможностей» молодого самарского художника Дмитрия Пирога, которая расположена на фасаде школы № 12 имени Героя Советского Союза Ф. М. Сафонова на улице Красноармейской, 93а.

Проголосовать за понравившуюся работу можно до 17 августа 2023 года по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23, чтобы поддержать работу самарца необходимо в тональном режиме выбрать индивидуальный номер участника – №12.

Участниками фестиваля «ФормART» могли стать как профессиональные стрит-арт художники, так и художники-любители в возрасте от 18 до 35 лет с эскизами художественных работ по пяти направлениям: «Мой учитель» (первый учитель, роль учителя в жизни каждого человека, заслуженные учителя и педагоги региона), «Роль наставника, повлиявшего на личное и профессиональное развитие человека», «Образ учителя и наставника в искусстве», «Знание – сила» (знание как основа и движущая сила развития общества, интеллектуальное развитие и эрудиция как залог успеха), «Современные технологии в образовании» (школа будущего, процесс обучения в будущем) и специальная номинация «Киров 650», посвященная юбилею города, где участником может стать любой желающий из других субъектов Российской Федерации. Тема Фестиваля 2023 — «Сила знания». Познакомиться с работами участников из всех регионов Приволжского федерального округа можно на официальном сайте Фестиваля formartpfo.ru.

В течение четырех месяцев в рамках фестиваля проходили отборочный и презентационный этапы, по итогам которых были определены и реализованы лучшие работы от каждого региона ПФО. Сейчас проходит завершающий этап проекта — голосование.

Итоги фестиваля стрит-арта будут оглашены на торжественной церемонии закрытия в Кирове 25 августа, где встретятся представители всех 14 регионов округа: финалисты, члены регионального оргкомитета и жюри. Итоговый результат будет определен суммой мест из трех таблиц – экспертной, общественного голосования жителей региона и голосов жителей из других регионов. Зрителем прямой трансляции сможет стать любой желающий.

Фото: администрация Самары