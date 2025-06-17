Самарцы могут стать участниками Всероссийского конкурса для лекторов

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Общество «Знание» запустило регистрацию на один из главных флагманских проектов — Знание.Лектор. Пятый юбилейный сезон объединит всех, кто готов совершенствовать навыки публичных выступлений, развивать познавательный контент и найти свою аудиторию.



Подать заявку можно в одной из 10 основных и 3 специальных номинаций: экология, наука, культура, спорт, экономика, история и политика и т.д.



Заключительный этап состоится в Москве в ноябре. 100 лекторов станут победителями во взрослой категории и получат контракты на 100 000 рублей и ценные подарки от «Знания», а ТОП-100 школьников поедут на образовательную смену в МДЦ «Артек».



Регистрация для лекторов старше 18 лет - до 15 июля: https://clck.ru/3MSjbB

Регистрация для лекторов от 14 до 17 лет — до 30 июня: https://clck.ru/3MSjcF

Фото: Общество «Знание»/администрация Самары