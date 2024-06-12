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Самарцы могут сэкономить на покупках летних детских вещей до 50%

12 июня 2024 12:52
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Самарцы могут сэкономить на покупках летних детских вещей до 50%

Лето — пора каникул, когда многие дети отправляются в летние лагеря, чтобы отдыхать, веселиться и находить новых друзей. Для такой долгой поездки ребенку понадобится целый чемодан вещей. В Авито подсчитали, что новый базовый набор товаров для ребенка в лагерь обойдется в 14 500 рублей, а комплект “с рук” — в 7 500 рублей. Исследование показало, что комплект товаров в ресейле поможет сэкономить порядка 50%.

Родители заранее начали готовить своих детей к жаркому сезону, а кто-то — к поездке в лагерь. При этом цены в апреле-мае 2024 г. снизились на 10% год к году. В основном на платформе жители Самары покупают детские кроссовки и кеды (12% от всех продаж в категории), сандали (9%), футболки и майки (2%), шорты (2%), а также пляжную одежду (1%). Наибольшим спросом сейчас пользуются яркие цвета и принты, легкие ткани, джинса и спортивная классика.

Средние цены по России

По подсчетам аналитиков Авито, новый комплект, состоящий из кроссовок, сандалий, сланцев, купальника или плавок, шорт, футболки, майки, кепки и чемодана, будет стоить в среднем 14 500 рублей. Такой же набор в ресейле обойдется в 7 500 рублей. Экономия составит почти 50%.

Также выяснилось, что на определенные виды товаров цены за эти несколько месяцев снизились. Например, кепки и панамы стали стоить дешевле на 26%, кроссовки и кеды — на 14%. Купальники и плавки подешевели на 11%, шорты — на 10%, а чемоданы — на 4%.

Кроссовки и сандали

К летнему сезону родители часто покупают своим детям комфортную обувь, которая может понадобится для походов, длительных прогулок и активных игр в лагере — это кроссовки и кеды. Продажи в этой категории на Авито в Самаре выросли в 2 раза. Средняя цена за пару в ресейле — 600 рублей, за новую — 1 000 рублей.

Также выросли продажи классической детской летней обуви — сандалей. Они тоже пригодятся в лагере. Их покупали чаще в 3 раза. В среднем вещи “с рук” в этой категории продавали за 600 рублей, а новые — за 1 300 рублей. Высоким спросом пользуется и пляжная обувь. Так, продажи пляжных тапок и сланцев увеличились на 44%. В среднем их покупали за 200 и 400 рублей за ресейл- и новую обувь соответственно.

Шорты и майки

Во многих лагерях можно купаться, и это одна из любимых активностей для детей. Поэтому с собой обязательно нужно взять купальные принадлежности. В апреле-мае в Самаре продажи детской пляжной одежды  — купальников и плавок — выросли в 5 раз. Средняя цена в этой категории — 800 рублей за вещь в ресейле и  1 800 — за новую. Также родители активно покупали шорты — их продажи увеличились в 4 раза. Средняя стоимость вещи в “с рук” — 500 рублей, а новой — 700 рублей. Продажи футболок и маек тоже выросли — в 3 раза. В среднем их покупали за 500 и 700 рублей за ресейл- и новую вещь соответственно.

Кепки и другие аксессуары

Если зимой детей не выпускают на улицу без шапки, то летом — без панамы или кепки, чтобы ребенок не получил солнечный удар. За этим обязательно следят и в лагерях. Заботливые родители активно покупали такие аксессуары этой весной. Так, продажи кепок и панам выросли в 3 раза. Средняя цена — 400 рублей в ресейле и 500 рублей за новый аксессуар.

Также для того, чтобы отправить ребенка в лагерь, понадобится чемодан — их продажи на Авито весной выросли на 17%. В среднем чемоданы “с рук” покупали за 1 800 рублей, а новые — за 4 600 рублей.

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