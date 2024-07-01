Самарцы могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Стимул мечты – это сам ты!»

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Федеральное агентство по делам молодежи совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Министерством здравоохранения Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации проводят Акцию ко Всемирному дню борьбы с наркоманией «Стимул мечты – это ты сам!».

Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. В рамках Акции до 10 июля включительно проходит Всероссийский конкурс «Стимул мечты – это сам ты!». Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в ФГАИС «Молодежь России» по ссылке.

Цели конкурса: популяризация в молодежной среде здорового образа жизни, семейных ценностей, духовного и физического саморазвития, достижения иных жизненных успехов как инструментов профилактики потребления наркотических и иных психоативных веществ, их негативного воздействия на психологическое и физиологическое здоровье человека.

К участию в конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет. Необходимо подготовить конкурсные работы – видеоролики, в которых демонстрируется представление автора о том, что является стимулом здорового образа жизни, представлены позитивная альтернатива потреблению психоактивных веществ или призыв к отказу от их потребления. Ролики размещаются на личной странице участников в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами #Стимулмоеймечты2024, #Противнаркотиков2024, а также в облачном сервисе «Яндекс Диск».

Участники должны зарегистрироваться в федеральной государственной автоматизированной информационной системе «Молодежь России» на сайте myrosmol.ru и подать заявку на участие в мероприятии «Всероссийский конкурс «Стимул мечты – это ты сам!» через ФГАИС «Молодежь России» до 10 июля 2024 года, а также направить согласие на обработку персональных данных.

Конкурс будет проводиться в дистанционном формате.

Узнать более подробную информацию о мероприятии можно на сайте myrosmol.ru или по телефону: +7(495) 668-80-08.

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Фото: freepik.com