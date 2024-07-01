Я нашел ошибку
Главные новости:
Жители направляют их через соцсети, ЦУР, общественную и мобильную приемные.
Руководство Самарской области получает 80 тысяч обращений граждан в неделю
Дмитрий Азаров вышел из комиссии по противодействию коррупции в Самарской области
Дмитрий Азаров вышел из комиссии по противодействию коррупции в Самарской области
Сделать семейный фестиваль еще ближе к жителям Самарского региона помогут автоклубы, приобретенные на средства национального проекта «Культура».
В Самарской области пройдет Всероссийский творческий фестиваль «Семья России»
В связи с производством работ на системе водоотведения.
Продлен срок ограничения движения транспорта по улице Донской в Самаре
Родители имеют право выбора предпочитаемых дошкольных учреждений с учетом реализуемых образовательных программ.
5 июля в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
К участию в конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет.
Самарцы могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Стимул мечты – это сам ты!»
Средства на развитие сети ФАПов выделены из областного бюджета по инициативе Врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
В регионе возведут 24 дополнительных ФАПа в 2024 году
В Самаре ночью +16, +18°С, днем +30, +32°С.
2 июля в Самарской области без осадков, до  +33°С
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.75
0.79
EUR 92.42
1.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
7 июля – приходите на фестиваль в Самаре всей семьей!
Конкурс профессионалов «Лучший по профессии»: в Самарской области соревновались сыровары
Зрительская премьера фильма «Там, где танцуют стерхи» состоится в Самаре 27 июня
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Стимул мечты – это сам ты!»

1 июля 2024 17:39
133
К участию в конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет.

Федеральное агентство по делам молодежи совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Министерством здравоохранения Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации проводят Акцию ко Всемирному дню борьбы с наркоманией «Стимул мечты – это ты сам!».

Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. В рамках Акции до 10 июля включительно проходит Всероссийский конкурс «Стимул мечты – это сам ты!». Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в ФГАИС «Молодежь России» по ссылке.

Цели конкурса: популяризация в молодежной среде здорового образа жизни, семейных ценностей, духовного и физического саморазвития, достижения иных жизненных успехов как инструментов профилактики потребления наркотических и иных психоативных веществ, их негативного воздействия на психологическое и физиологическое здоровье человека.

К участию в конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет. Необходимо подготовить конкурсные работы – видеоролики, в которых демонстрируется представление автора о том, что является стимулом здорового образа жизни, представлены позитивная альтернатива потреблению психоактивных веществ или призыв к отказу от их потребления. Ролики размещаются на личной странице участников в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами #Стимулмоеймечты2024, #Противнаркотиков2024, а также в облачном сервисе «Яндекс Диск».

Участники должны зарегистрироваться в федеральной государственной автоматизированной информационной системе «Молодежь России» на сайте myrosmol.ru и подать заявку на участие в мероприятии «Всероссийский конкурс «Стимул мечты – это ты сам!» через ФГАИС «Молодежь России» до 10 июля 2024 года, а также направить согласие на обработку персональных данных.

Конкурс будет проводиться в дистанционном формате.

Узнать более подробную информацию о мероприятии можно на сайте myrosmol.ru или по телефону: +7(495) 668-80-08.

18+

Фото:   freepik.com

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жители направляют их через соцсети, ЦУР, общественную и мобильную приемные.
01 июля 2024, 18:54
Руководство Самарской области получает 80 тысяч обращений граждан в неделю
Жители направляют их через соцсети, ЦУР, общественную и мобильную приемные. Общество
109
Сделать семейный фестиваль еще ближе к жителям Самарского региона помогут автоклубы, приобретенные на средства национального проекта «Культура».
01 июля 2024, 18:49
В Самарской области пройдет Всероссийский творческий фестиваль «Семья России»
Сделать семейный фестиваль еще ближе к жителям Самарского региона помогут автоклубы, приобретенные на средства национального проекта «Культура». Общество
124
В связи с производством работ на системе водоотведения.
01 июля 2024, 18:37
Продлен срок ограничения движения транспорта по улице Донской в Самаре
В связи с производством работ на системе водоотведения. Дороги
121
В центре внимания
7 июля – приходите на фестиваль в Самаре всей семьей!
1 июля 2024  13:45
7 июля – приходите на фестиваль в Самаре всей семьей!
248
В Самаре сформируют первоочередной список ценных объектов для реконструкции и передачи инвесторам
1 июля 2024  11:33
В Самаре сформируют первоочередной список ценных объектов для реконструкции и передачи инвесторам
340
Какие изменения ждут россиян с 1 июля
1 июля 2024  11:27
Какие изменения ждут россиян с 1 июля
239
Перевозчик скорректировал расписание на автобусном маршруте № 63 в Самаре
1 июля 2024  09:25
Перевозчик скорректировал расписание на автобусном маршруте № 63 в Самаре
238
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем молодежи
29 июня 2024  12:56
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем молодежи
556
Весь список