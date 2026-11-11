Самарцы могут принять участие во Всероссийском конкурсе-премии «Безграничные возможности»

Стартовал Всероссийский конкурс-премия «Безграничные возможности». Это конкурс для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые хотят поделиться своими достижениями, и тех, кто создает условия и возможности для людей с ОВЗ.



Конкурс проводится в двух треках:

– «Люди без границ» — личные истории и достижения в самых разных сферах: от семьи и карьеры до учебы и путешествий;

– «Норма жизни» — проекты и практики, создающие больше возможностей для людей с инвалидностью: от трудоустройства и образования до культуры, технологий и доступной среды.



Важны самые разные истории: о семье и работе, творчестве и путешествиях, мечтах и любимом деле, проектах и людях, которые помогают другим.



Заявки на конкурс принимаются до 30 ноября на сайте безграничныевозможности.рф. Они могут содержать как текстовое описание истории или проекта, так и фото, видео. Конкурс-премия проходит в два этапа — сначала региональный отбор, затем федеральный. Победителей будут определять 14 членов жюри, среди которых выдающиеся представители спорта, культуры и общественной жизни. Церемония награждения состоится в апреле 2027 года.