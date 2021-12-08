Самарцы могут принять участие в онлайн-опросах на «Платформе обратной связи» 

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Одним из ключевых направлений деятельности Муниципального центра управления Самары является выстраивание обратной связи с горожанами и выявление общественного мнения по поводу тех или иных вопросов.

В Самаре активно развивается «Платформа обратной связи». Данный сервис позволяет как организовать работу с обращениями граждан, так и проводить онлайн-опросы.

В настоящее время на «Платформе обратной связи» доступны 9 опросов по следующим темам:

Транспорт,

Образование,

Семья, опека, попечительство, соцподдержка.

Для того, чтобы принять участие в опросе достаточно зайти на официальный сайт Администрации Самары и на главной странице найти веб-виджет «Мой выбор, мое будущее» (он расположен рядом с блоком «Новости»). Далее необходимо нажать кнопку «Участвовать» и выбрать раздел «Опросы». После этого откроется окно авторизации на портале «Госуслуги». Следующий шаг - ввод логина и пароля. После авторизации в разделе «Местные» можно ознакомиться со списком опросов и принять в них участие.

Результаты опроса видны организаторам в виде обезличенных статистических данных. Полученные результаты будут использованы в дальнейшем для улучшения качества работы и выработке эффективных решений в различных отраслях.

Фото: администрация Самары