самарцы могут исполнить мечты детей, присоединившись к благотворительной акции «Елка желаний»

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По доброй традиции хвойные деревья украшены открытками с пожеланиями от ребят, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот, в которых они рассказывают, о каком подарке мечтают на Новый год.



В этом году к ним присоединились также дети, проживающие в пунктах временного размещения граждан, прибывших из ДНР и ЛНР. Любой желающий может взять одну открытку или даже несколько, чтобы порадовать детей и исполнить заветные мечты.



Присоединиться к благотворительной акции может любой житель Самары. Для этого нужно прийти в Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки (ул. Куйбышева, 44), в одно из районных подразделений «Комплексного центра соцобслуживания населения» или в городскую думу (ул. Куйбышева, 124), снять с «Ёлки желаний» открытку и передать подарок для ребенка. Акция продлится до 30 декабря.