Самарцы много внимания уделяют вопросам здорового и сбалансированного питания

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Роспотребнадзор в рамках проекта «Здоровое питание» совместно с независимым холдингом «Ромир» представляет результаты масштабного исследования отношения населения России к здоровому питанию в 2023 году.

Ежегодно проект Роспотребнадзора «Здоровое питание» инициирует всероссийское многоэтапное исследование отношения россиян к здоровому питанию, на основании которого выстраивает свою дальнейшую работу для получения сторонней оценки результатов и понимания эффективности, изучения общественного мнения и определения направлений развития.

В исследовании принимают участие мужчины и женщины от 18 до 65 лет, жители городов России с населением от 10 000 человек. Уникальность методики – в применении не только опросных методов, но и аналитики покупательской способности и потребительского поведения населения на основании изучения чеков – как по количественным, так и по качественным метрикам. Методология исследования основана на специальном опроснике «Здорового образа жизни и личного контроля (HLPCQ)», инструмента оценки саморазвития через совокупность ежедневных действий, опубликованном в международном научном издании BMC Public Health. Таким образом удается собрать комплексные данные, которые позволяют получить репрезентативную оценку потребительского поведения людей по всей России.

По результатам исследования были сформированы четыре ЗОЖ-группы исходя из отношения респондентов к здоровому питанию и стилю жизни: