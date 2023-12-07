Самарцы много внимания уделяют вопросам здорового и сбалансированного питания

Роспотребнадзор в рамках проекта «Здоровое питание» совместно с независимым холдингом «Ромир» представляет результаты масштабного исследования отношения населения России к здоровому питанию в 2023 году.
Ежегодно проект Роспотребнадзора «Здоровое питание» инициирует всероссийское многоэтапное исследование отношения россиян к здоровому питанию, на основании которого выстраивает свою дальнейшую работу для получения сторонней оценки результатов и понимания эффективности, изучения общественного мнения и определения направлений развития.
В исследовании принимают участие мужчины и женщины от 18 до 65 лет, жители городов России с населением от 10 000 человек. Уникальность методики – в применении не только опросных методов, но и аналитики покупательской способности и потребительского поведения населения на основании изучения чеков – как по количественным, так и по качественным метрикам. Методология исследования основана на специальном опроснике «Здорового образа жизни и личного контроля (HLPCQ)», инструмента оценки саморазвития через совокупность ежедневных действий, опубликованном в международном научном издании BMC Public Health. Таким образом удается собрать комплексные данные, которые позволяют получить репрезентативную оценку потребительского поведения людей по всей России.
По результатам исследования были сформированы четыре ЗОЖ-группы исходя из отношения респондентов к здоровому питанию и стилю жизни:
- ЗОЖ-Адепты – те, кто абсолютно привержен здоровому образу жизни;
- ЗОЖ-Последователи – те, кто старается соблюдать здоровый образ жизни во всех сферах;
- ЗОЖ-Стремящиеся – те, кто находится на пути полного перехода к активному образу жизни, правильному питанию, здоровому сну, отказу от вредных привычек и другим ключевым параметрам здорового образа жизни;
- ЗОЖ-Инертные – те, кто пока нейтрально относится к здоровым повседневным привычкам.
Как показало исследование, в 2023 году положительно к здоровому питанию относятся 75% респондентов, из них 28% изменили свое отношение к здоровому питанию в позитивную сторону за прошедший год, 47% респондентов давно положительно относятся к здоровому питанию. Оно стабильно входит в топ-3 ассоциаций со здоровым образом жизни. 62% респондентов отмечают здоровое питание как приоритетную составляющую.
Доля наиболее активных сегментов – ЗОЖ-Адептов и ЗОЖ-Последователей – укрепилась по сравнению с прошлым годом на 6%.
При этом помолодела категория ЗОЖ-Адептов, и теперь ее основную часть составляют молодые люди в возрасте 25–34 лет. Однако ядром большинства ЗОЖ-позитивных сегментов выступают россияне в возрасте 35–49 лет. То есть в том возрасте, когда люди внимательнее начинают относиться к своему здоровью.
Среди продуктов здорового питания на протяжении трех ежегодных замеров (с 2021 по 2023 г.) лидирующие позиции занимают овощи (89%), фрукты (79%) и рыбная гастрономия (65%). Результаты исследования показывают, что по всем категориям продуктов здорового питания в России завершился процесс импортозамещения, россияне в полной мере обеспечены здоровыми, качественными, безопасными продуктами российского производства.
Основным вектором противоречий на протяжении трех лет исследований является вопрос «Можно ли питаться здоровым образом и при этом недорого?». Он заботит более 41% опрошенных. Однако здесь отмечается позитивная динамика – в 2022 году этот показатель составлял 46%. Среди факторов, на которые обращают внимание респонденты при выборе продуктов питания, помимо цены традиционно наиболее важными являются качество и состав.
Здоровье, семья и финансовая стабильность отмечаются респондентами как ключевые факторы, оказывающие влияние на благополучие, на протяжении всех замеров. При этом ЗОЖ-Инертные, аналогично прошлому году, демонстрируют самую низкую среднюю оценку благополучия из всех групп.
В целом россияне много внимания уделяют вопросам здорового и сбалансированного питания, все сознательнее относятся к выбору качественных и безопасных продуктов, тщательнее подходят к изучению информации на этикетке. В прошлое уходит и миф о том, что здоровое питание – это дорого. Все больше людей понимают, что правильный, сбалансированный рацион состоит из простых и доступных продуктов, которые есть в любом магазине.
Подробные результаты исследования отношения населения России к здоровому питанию доступны на сайте здоровое-питание.рф