Самарцы и активисты «Единой России» почтили память героев Великой Отечественной войны

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Сохранение истинной истории страны и жесткое пресечение любых попыток переписать ее – одно из ключевых направлений работы партии на ближайшие годы.

Ровно 80 лет назад 22 июня 1941 года в четыре часа утра началась Великая Отечественная война. В Самарской области вместе со всей страной вспомнили героев-фронтовиков и тружеников тыла. В ночь с 21 на 22 июня несколько сотен жителей – волонтеры, общественники, молодежные активисты, действующие депутаты и победители предварительного голосования «Единой России» собрались в знаковом для Самары месте - на площади Славы.

Участников памятного мероприятия приветствовал губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Дмитрий Азаров. Глава региона напомнил, что война унесла десятки миллионов жизней - но дух нашего народа не был сломлен, он победил.

«Мы отдаем дань памяти поколению, пережившему эту страшную войну и победившему в ней. Вспоминает тех, кто встал на защиту Родины, терпел, терял товарищей, родных и близких – но шел к Победе. Мы вспоминаем и тех, кто ковал оружие Победы. Сегодня мы здесь, чтобы сохранить память об этом трагическом дне, чтобы передать эти знания и боль юным поколениям. И я очень рад, что на площади собралось очень много молодежи – спасибо вам, ребята. Если мы пронесем эту память, передадим следующим поколениям, если продемонстрируем всему миру силу духа нашего народа, напомним о страшных преступлениях нацистов - я уверен, мы сможем предотвратить такие страшные войны в будущем», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Памятные мероприятия на площади Славы стартовали с международной акции «Огненные картины войны». Жители Самары наряду с другими Городами трудовой доблести и Городами-героями выложили из горящих свеч символическое изображение, которое характеризует вклад региона в Великую Победу. Самарская «огненная картина» из 13 тысяч свеч посвящена символу трудового подвига куйбышевцев - легендарному штурмовику Ил-2.

Депутат Госдумы от Самарской области, замсекретаря Генерального совета партии «Единой России», координатор федерального партийного проекта «Историческая память» Александр Хинштейн подчеркнул, что главная цель «огненных картин» объединить жителей и напомнить о событиях Великой Отечественной войны.

«Когда мы зажигали свечи с ребятами, я поймал себя на мысли: чувствую с одной стороны единение, а с другой – щемящую грусть. Начинаешь представлять, как это было 80 лет назад: такая же летняя, теплая, тихая ночь. И здесь на Волге, и в других городах молодежь гуляла, люди отдыхали. Но пришла война, которая все изменила. Давайте вспомним о наших дедах, прадедах, о тех, кто был также молод, как мы сегодня, также мечтал, хотел быть счастливым, но, к сожалению, не сумел. И эту память мы с вами должны нести дальше – через поколения», - подчеркнул Александр Хинштейн.

Самара, в прошлом – Куйбышев, внесла огромный вклад в Великую Победу. В годы Великой Отечественной войны именно Куйбышев стал «запасной столицей»: сюда были эвакуированы многие дипломатические представительства, учреждения культуры и искусства, а также промышленные предприятия. Суровые годы войны принесли Куйбышеву славу кузницы грозной боевой техники. Ценой невероятных усилий и трудового героизма сотен тысяч человек за годы войны здесь выпустили 32 тысячи штурмовиков Ил-2. На безымянских заводах был построен каждый четвертый боевой самолет, выпущена каждая пятая авиабомба, изготовлен каждый третий артиллерийский снаряд.

Основная нагрузка по организации и проведению памятных мероприятий на площади Славы легла на плечи волонтерских организаций. Руководитель Самарского центра развития добровольчества, победитель предварительного голосования «Единой России» Татьяна Санникова привлекает молодежь в ряды добровольцев личным примером.

«Я везде с ребятами, вместе с ними. И они чувствуют эту искренность, тянутся к тебе. Важно лишь ключик подобрать. Силой и указаниями ничего не добиться. А если он прочувствовал атмосферу, значимость, свою роль и нужность – то он сам вливается в волонтерскую деятельность, растет и развивается. Для самих ребят участие в таких памятных акциях очень важно», - отметила Татьяна Санникова.

Старшую коллегу поддержала председатель Самарского союза молодежи, победитель предварительного отбора «Единой России» Анастасия Софьина.

«Молодые люди меняются. К примеру, у нас состоялось мероприятие в Промышленном районе Самары – мы с активистами самарского союза молодежи, депутатским корпусом, Молодежных парламентом района убрали мусор и благоустроили территорию вокруг стелы. Было много жителей, а также молодых ребят, которые пришли по велению сердца. Здесь у Вечного огня сегодня волонтеры тоже находятся по велению души – и это здорово», - отметила Анастасия Софьина.

Участие в памятной акции приняли депутаты и сторонники «Единой России». Предприниматель, победитель предварительного голосования партии Роман Балтер подчеркнул, что для него есть две важные даты, связанные с Великой Отечественной войной.

«Недавно мы праздновали День Победы. В прошлом году из-за пандемии коронавируса праздник получился несколько скомканным, в этом - все прошло торжественно и празднично. Для меня 9 Мая – это действительно праздник Победы. И я крайне не согласен с теми, кто считает, что праздновать нечего, что демонстрация оружия и боевой техники ни к чему. А вот 22 июня – это День памяти и скорби, когда мы преклоняем голову перед павшими, отдаем дань уважения их подвигу», - отметил Роман Балтер.

Директор самарской гимназии №3, победитель предварительного голосования «Единой России» Светлана Ильина уверена – чтобы сохранить память о героях войны, необходимо не просто рассказывать о ней, а погружаться в те трагические события.

«В нашей гимназии мы реализовали масштабный проект, в котором участвовали все классы. Каждый кабинет превратился в зал музея. Каждый класс изучал значимые события, сражения Великой Отечественной войны. Дальше кабинет оформлялся по тематике, учащиеся снимали видеоролик, писали проект, проводили экскурсии – погружаясь в ту самую реальность конкретных событий. Акции «Огненные картины войны» и «Свеча Памяти» также направлены на то, чтобы молодежь прочувствовала ту боль и драматизм событий. Для меня очень символично, что на огненной картине изображен Ил-2. Это символ Куйбышева», - рассказала Светлана Ильина.

Память павших в боях Великой Отечественной войны участники акции почтили минутой молчания. Они зажгли свечи, возложили цветы и лампады к горельефу «Скорбящей Матери-Родине».

Многодетная мама, член правления Самарского союза женщин Светлана Макушева поделилась, что в Минуту молчания, объявленную на площади Славы в память об участниках войны, вспомнила о своих близких.

«Мои бабушка и дед по папиной линии познакомились на войне – в госпитале. Создали семью, воспитали 4 детей. Я еще застала их живыми, и мы в семье очень трепетно относимся к таким датам – помним о них. Сейчас важно, чтобы наши дети видели ветеранов, слушали их рассказы, чтобы помнили свои корни и связь с предками. И я для этого сделаю все возможное», - подчеркнула Светлана Макушева.

Депутат Самарской губернской думы, победитель предварительного голосования «Единой России» Светлана Бескоровайная отметила, что такие памятные акции лишний раз напоминают современному поколению о том, какой ценой досталась Великая Победа.

«22 июня - это день трагический для всей нашей страны. Это день, когда началась самая страшная битва, унесшая жизни 27 миллионов людей. Поэтому такие акции нужны, чтобы показать молодежи, насколько мы чтим традиции, насколько помним подвиг тех, кто когда-то положил свою жизнь за свободу нашей страны», - добавила Светлана Бескоровайная.

Напомним, основная часть памятных мероприятий пройдет 22 июня в течение дня. Кульминацией событий станет общероссийская Минута молчания. Она будет объявлена в 12:15 по московскому времени. Именно в эти минуты в 1941 году жителям страны официально сообщили о нападении фашистской Германии и объявили о начале Великой Отечественной войны.

Сохранение исторической памяти – одно из ключевых направлений работы «Единой России». Партия помогает объединить усилия государства, общественников, волонтеров и неравнодушных людей для восстановления памятников истории, поддержки ветеранов, проводит работу по патриотическому воспитанию молодежи.