Самарцы хотят, чтобы обучение стратегически важным техническим специальностям в колледжах и вузах было бесплатным для всех

316

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.



Депутаты партии «Справедливая Россия — За Правду» предложили сделать обучение в колледжах и вузах по стратегически важным техническим специальностям полностью бесплатным, чтобы справиться с дефицитом рабочих и инженеров на рынке труда. Инициативу одобрили 79% экономически активных самарцев: «Все колледжи, лицеи, ПТУ, вузы должны быть полностью бесплатными». Противников — 10%, еще 11% затруднились с оценкой: «А будут ли студенты учиться? Сейчас на работу приходят: диплом — есть, а образования — нет»; «Начнется ажиотаж среди родителей, а способности своих детей-абитуриентов при этом они часто не учитывают»; «Считаю, что работодатели должны финансировать обучение, а не государство!»; «Почему только для технических?!»



Идея о бесплатном обучении техническим специальностям у мужчин встретила больше одобрения, чем у женщин. Среди горожан старше 45 лет инициативу поддержали 94%: «Образование всё должно быть бесплатным. Вспомните историю нашей страны СССР». Уровень одобрения растет с увеличением размера дохода опрошенных: 70% среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц и 91% среди горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей. За бесплатное обучение техническим специальностям — 85% родителей учащихся 8—11 классов.





Время проведения: 16—22 апреля 2025 года

