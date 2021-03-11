Самарцы часто пьют воду из-под крана

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По данным федерального социологического опроса, проведённого в марте 2021 года независимым исследовательским агентством Zoom Market, чаще всего воду из-под крана пьют жители Нижнего Новгорода, Москвы и Саранска.

Рейтинг был сформирован на основании трёх вопросов: скажите, вас устраивает качество водопроводной воды? Вы используете различные фильтры для очистки водопроводной воды? Вы пьёте воду из-под крана?

Рейтинг российских городов по употреблению жителями воды из-под крана: Нижний Новгород (1), Москва (2), Саранск (3), Новосибирск (4), Самара (5), Брянск (6), Санкт-Петербург (7), Челябинск (8), Пермь (9), Краснодар (10), Екатеринбург (11), Саратов (12), Ростов-на-Дону (13), Омск (14), Казань (15), Воронеж (16) и Уфа (17).

Андрей Штыров, коммерческий директор агентства, уточнил, что качество водопроводной воды устраивает 46% опрошенных россиян, 33% используют различные фильтры для очистки водопроводной воды, 12% покупают бутилированную воду, а 9% респондентов попавших в выборку предпочитают употреблять кипячёную водопроводную воду.

Эксперт отметил, что по результатам проведённого исследования лишь 11% жителей России на постоянной основе пьют воду из-под крана.

Опрос проводился по методу личных и телефонных интервью в 17 городах РФ. Общая выборка составила 2040 респондентов.

Фото: Дильдина Светлана