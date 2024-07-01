Самарцу пришлось демонтировать рекламную конструкцию, установленную им на фасаде дома

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Судебные приставы Советского района Самары проконтролировали, чтобы собственник помещения демонтировал рекламную конструкцию, установленную на фасаде дома в стиле советского неоклассицизма.

Рекламная вывеска высотой в три этажа с надписью «Ломбард» была установлена на фасаде дома, являющегося объектом культурного наследия. Собственник помещения установил ее без согласования с соответствующим ведомством. Добровольно мужчина вывеску убирать не хотел, тогда Управление государственной охраны объектов культурного наследия обратилось в суд.

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары возбудили исполнительное производство об обязании мужчины демонтировать рекламную конструкцию. Должника ознакомили с процессуальными документами, предупредив об административной ответственности в случае неисполнения решения суда в добровольный срок.

Собственник помещения принял к сведению доводы сотрудника Службы, после чего, не желая сталкиваться с неприятными последствиями, приступил к работам по демонтажу рекламной конструкции.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области .

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области