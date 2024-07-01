Я нашел ошибку
Главные новости:
Студенты получили возможность провести мероприятия для собственных университетов, проявить лидерские качества и активную гражданскую позицию.
Четыре студентки из Самарской области стали победителями первого модуля конкурсного трека «ПервопроХодец»
Они заняли первое место с проектом мобильного приложения для формирования плана фитнес-тренировок.
Студенты Самарского политеха разработали мобильное фитнес-приложение
Ключевыми задачами для нового руководителя станет развитие тепловых узлов Самарской области, реализация федеральной программы модернизации генерирующих мощностей ДПМ-2 на Самарской ТЭЦ и обеспечение надежного теплоснабжения жителей и организаций региона.
Директором Самарского филиала «Т Плюс» назначен Марат Феткуллов
Особое внимание следует обратить на поведение взрослых и детей в условиях работы железнодорожного транспорта.
Самарский  врач-травматолог-ортопед рассказал, как летом уберечь ребенка от травм
Рекламная вывеска высотой в три этажа с надписью «Ломбард» была установлена на фасаде дома, являющегося объектом культурного наследия.
Самарцу пришлось демонтировать рекламную конструкцию, установленную им на фасаде дома
Самые популярные уличные виды спорта в России — ходьба и бег
Самые популярные уличные виды спорта в России — ходьба и бег
Электросамокатчикам, сбивших людей, грозит уголовная статья
Электросамокатчикам, сбивших людей, грозит уголовная статья
Житель Хворостянки украл телефон у подростка
Житель Хворостянки украл телефон у подростка
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.75
0.79
EUR 92.42
1.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
7 июля – приходите на фестиваль в Самаре всей семьей!
Конкурс профессионалов «Лучший по профессии»: в Самарской области соревновались сыровары
Зрительская премьера фильма «Там, где танцуют стерхи» состоится в Самаре 27 июня
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцу пришлось демонтировать рекламную конструкцию, установленную им на фасаде дома

1 июля 2024 14:13
127
Рекламная вывеска высотой в три этажа с надписью «Ломбард» была установлена на фасаде дома, являющегося объектом культурного наследия.

Судебные приставы Советского района Самары проконтролировали, чтобы собственник помещения демонтировал рекламную конструкцию, установленную на фасаде дома в стиле советского  неоклассицизма.

Рекламная вывеска высотой в три этажа с надписью «Ломбард» была установлена на фасаде дома, являющегося объектом культурного наследия. Собственник помещения установил ее без согласования с соответствующим ведомством. Добровольно мужчина вывеску убирать не хотел, тогда Управление государственной охраны объектов культурного наследия обратилось в суд.

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары возбудили исполнительное производство об обязании мужчины демонтировать рекламную конструкцию. Должника ознакомили с процессуальными документами, предупредив об административной ответственности в случае неисполнения решения суда в добровольный срок.

Собственник помещения принял к сведению доводы сотрудника Службы, после чего, не желая сталкиваться с неприятными последствиями, приступил к работам по демонтажу рекламной конструкции.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области .

 

Фото:   пресс-служба ГУФССП России по Самарской области

Теги: Самара Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В аэропорту «Курумоч» провели профилактическое мероприятие «Должник».
27 июня 2024, 15:52
Судебные приставы Самары: прежде чем улететь — проверили себя в «Банке данных»
В аэропорту «Курумоч» провели профилактическое мероприятие «Должник». Общество
593
В круглосуточном режиме.
18 июня 2024, 17:43
В ГУФССП СО работает «телефон доверия»
В круглосуточном режиме. Общество
483
В очередной рейд по должникам отправились судебные приставы Ленинского района Самары.
29 мая 2024, 16:56
Судебные приставы Самары продолжают работу с родителями, уклоняющимися от уплаты алиментов детям
В очередной рейд по должникам отправились судебные приставы Ленинского района Самары. Общество
817
В центре внимания
7 июля – приходите на фестиваль в Самаре всей семьей!
1 июля 2024  13:45
7 июля – приходите на фестиваль в Самаре всей семьей!
134
В Самаре сформируют первоочередной список ценных объектов для реконструкции и передачи инвесторам
1 июля 2024  11:33
В Самаре сформируют первоочередной список ценных объектов для реконструкции и передачи инвесторам
239
Какие изменения ждут россиян с 1 июля
1 июля 2024  11:27
Какие изменения ждут россиян с 1 июля
181
Перевозчик скорректировал расписание на автобусном маршруте № 63 в Самаре
1 июля 2024  09:25
Перевозчик скорректировал расписание на автобусном маршруте № 63 в Самаре
189
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем молодежи
29 июня 2024  12:56
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем молодежи
542
Весь список