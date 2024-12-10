Самарцев приглашают к участию в опросе по организации и качеству питания детей в образовательных учреждениях

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Жителям областной столицы предлагают принять участие в опросе по организации и качеству питания детей в образовательных учреждениях. Актуальность данной темы сложно переоценить: для успешного развития ребят важны не только воспитание и получение образование, но и обеспечение их гармоничного физического развития.

Так, Департамент образования Администрации городского округа Самара проводит опрос, результаты которого должны показать удовлетворенность качеством питания в образовательных учреждениях. Участие в опросе будет способствовать сбору необходимых данных, которые в будущем позволят совершенствовать организацию и качество питания в школах и детских садах.

Опрос предназначен для родителей детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Самары.

Опросы платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» – это возможность выразить мнение граждан по той или иной социально значимой теме. Отметим, что все они анонимны. Результаты опросов видны организаторам лишь в форме обезличенных статистических данных. Полученные сведения используются для работы профильных Департаментов с последующей разработкой решений, направленных на повышение качества жизни населения. Для участия в опросе необходимо авторизоваться через Госуслуги.

Опрос по организации и качеству питания детей в образовательных учреждениях доступен по ссылке.

Фото: Администрация Самары