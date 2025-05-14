Самарцев с ОВЗ и волонтеров приглашают к участию в программе «Инклюзия и игропрактики»

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Межрегиональная молодежная общественная организация «Инклюзивный ресурсный центр» открыла набор на программу «Инклюзия и игропрактики» в рамках проекта «Инклюзивно для вас». Он реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и пройдет с 3 по 7 июля в фестивальном парке «Мастрюковские озера». 14+



В течение пяти дней обучающиеся погрузятся в мир адаптированных игр и инклюзивных практик. Специалисты НКО и волонтёрских центров смогут освоить методики проведения игр, а молодые люди от 14 лет с ОВЗ и их близкие - попробовать себя в роли игроков и ведущих. В программе - настольные игры («Кошки и стейк», «Мафия», «Дженга», «Подземелья и драконы»), водные активности (каяки, сапборды) и творческие мастер-классы.



Также запланированы мастер-классы от экспертов из Санкт-Петербурга: директора Центра «Мир да Лад», специалиста по настольно-ролевым играм Дмитрия Соболева, специалиста по инклюзивным практикам и добровольчеству, эксперта региональных и федеральных форумов Владимира Полянского.



По замыслу авторов мероприятия, участники также смогут обсудить ключевые вопросы, связанные с организацией адаптивных игр. В том числе финансирование на игропрактики, поиск аудитории и встраивание игропрактик в работу своей организации. Также участники получат сертификат и возможность создать собственный игровой проект.



Для участия в программе необходимо до 26 мая заполнить форму: vk.cc/cLq39P, количество мест ограничено. Узнать более подробную информацию о проекте можно в группе Инклюзивного ресурсного центра https://vk.com/inclusia_centre или по телефону: +7 (996) 729-14-47.

Фото: администрация Самары