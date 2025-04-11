Самарцев просят проверять свои загранпаспорта на действительность

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В преддверии майских праздников и сезона отпусков, во избежание неприятных инцидентов, связанных с не вылетом за пределы территории Российской Федерации, обращаем Ваше внимание на необходимость проверить свой заграничный паспорт на действительность, а именно: на отсутствие ошибок/опечаток в персональных данных, в графе «Пол» и «Место рождения», на соответствие фотографии в заграничном паспорте, на наличие подписи владельца (у детей до 14 лет должен стоять прочерк).

Необходимо также проверить последовательную нумерацию, наличие всех страниц, а также целостность бланка паспорта.

В случае обнаружения признаков недействительности заграничного паспорта необходимо незамедлительно обратиться в орган выдавший его.

Паспорт будет заменен в день обращения без предоставления повторного заявления и взимания государственной пошлины

Телефон для справок: 8 (846) 211-01-36