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Самарцев просят парковать машины правильно

15 января 2024 10:17
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Самарцев просят парковать машины правильно

Нередко огнеборцам приходится сталкиваться с одной серьёзной проблемой – это заставленные частным автотранспортом городские улицы и проезды жилых дворов.

Практически во всех дворах жильцы паркуют автомобили. Очень тяжело проехать по заставленным автомобилями дворам на легковом автомобиле, а что говорить о пожарной машине? Поскольку проезд пожарно-спасательной техники должен осуществляться незамедлительно, то есть без помех, по предусмотренным для этого дорогам, то его затруднение может привести к большой потере времени, и, в свою очередь, создает опасность для граждан и их имущества. Пожарным машинам приходится двигаться медленно, балансируя между припаркованной техникой, теряя при этом драгоценное время.

И если использование магистральной линии позволяет установить автоцистерну на значительном расстоянии от очага пожара, то автолестницу установить в том месте, где это необходимо, зачастую практически невозможно: для развертывания такой спецтехники нужна площадка. Автолестница сама по себе очень габаритная. Таким образом, исчезает единственный шанс на спасение для тех, кто оказался в беде.

Стихийные парковки мешают проезду любой спецтехники, не только пожарной. Бригадам скорой помощи, спасателям, сотрудникам полиции – любые экстренные службы должны беспрепятственно проезжать к месту вызова.

Главное управление МЧС России по Самарской области обращается к автолюбителям - выбирая место для стоянки или парковки, не забывайте оставлять свободными места для подъезда специальной техники! Нельзя допускать, чтобы из-за Вашего равнодушия и безучастия, люди остались без помощи. Помощь может понадобиться каждому! В том числе, возможно, и Вашим близким! Паркуйте автомобили правильно!

Теги: МЧС

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