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Самарцев просят не выходить на лед

15 марта 2024 11:22
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Самарцев просят не выходить на лед

Администрация городского округа Самара предупреждает горожан об опасности выхода и выезда на лед и необходимости соблюдения дополнительных мер безопасности.

Ежегодно жители областной столицы становятся жертвами «тонкого льда» на водоемах. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 15 сантиметров. Всегда необходимо учитывать, что толщина льда даже на одном водоёме не везде одинакова. Прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а у льда белого цвета прочность в два раза меньше. Тонкий лед имеет оттенки серого, матово-белого или желтого цвета, ноздреватый и пористый, он обрушивается без предупреждающего потрескивания.

Не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости (в туман, снегопад, дождь)! Не проверяйте на прочность лед ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палки покажется хоть немного воды – это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.

Обращаем внимание, что на спусках к рекам Волга и Самара расставлены предупреждающие аншлаги «Переход (переезд) по льду запрещен».

Если вы увидели провалившихся под лёд людей, то срочно зовите на помощь находящихся рядом людей. Связавшись друг с другом ремнями, шарфами и т.д., ползком добирайтесь до пострадавшего, причём желательно, чтобы самый лёгкий двигался первым так как, чем ближе к полынье, тем опасность обрушения льда больше и так же ползком вытягивайте пострадавшего на берег. Используйте находящийся поблизости подсобный материал: доски, палки и т.д. Позвоните в службу спасения и окажите первую помощь пострадавшему.

Телефоны экстренных служб:

- ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области» - 992-99-99;

- Служба спасения – 01, 101, 112;

- «Единая дежурно-диспетчерская служба» г.о. Самара – 951-71-35;

- МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара» – 930-56-79;

- Скорая медицинская помощь – 03, 103.

Соблюдайте правила поведения на водных объектах и помните, что выполнение элементарных мер предосторожности – залог вашей безопасности!

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