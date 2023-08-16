Самарцев проконсультируют по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей

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В Самаре стартовало тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей.

Оно проводится специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» до 25 августа 2023 года.

Интересующие вопросы по качеству и безопасности детских товаров, щкольных принадлежностей, а также о действующих нормативных гигиенических требованиях к этой группе товаров можно задать по телефонам «горячей линии»: специалистам Управления Роспотребнадзора 8 (846) 266-98-49; специалистам ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области» 8 (846) 373-49-22 или 337-73-93.

Также получить консультацию можно в едином консультационном центре Роспотребнадзора по телефону: 8-800-555-49-43.

Режим работы «горячей линии» ежедневно, кроме выходных, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

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