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Самарцев приглашают принять участие в опросах на социальные темы

6 июня 2022 09:54
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Самарцев приглашают принять участие в опросах на социальные темы

Самарцев приглашают принять участие в опросах, которые проходят на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». В настоящее время доступны опросы по следующим темам:

Оценка удовлетворённости услугами учреждений здравоохранения Самарской области по получению помощи пациенту с заболеваниями сердечно-сосудистой системы - https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/335582/

Оценка удовлетворённости услугами при трудоустройстве через центр занятости населения - https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/335579/

Оценка удовлетворённости услугами учреждений социальной защиты населения (при получении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка - https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/335565/

Теги: Опрос

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