Самарцев приглашают к участию в семейном флешмобе: Мой папа - пример и опора!

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15 октября в нашей стране отмечается замечательный праздник – День отца. Скажем в этот день спасибо нашим папам!

Фонд Андрея Первозванного при поддержке народного художника Российской Федерации, Академика Российской академии художеств, профессора кафедры рисунка и живописи Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина, декана факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета Никаса Сафронова запускает большой семейный флешмоб и приглашает всех к участию!

Предлагаем вспомнить смешной или вдохновляющий случай из жизни или нарисовать папин портрет, возможно, кому-то захочется опубликовать фото с папой или записать видео с поздравлениями. Ждем ваши поздравления, признания в любви, благодарности отцам!

Как принять участие в семейном флешмобе?

С 11 по 15 октября выложите на своей странице в ВК рисунок, фотографию или видео, посвященные папе.

Отметьте ваш пост хештегами #деньотца2023 и #ФондАндреяПервозванного.

Вам нужно вступить в группу Фонда https://vk.com/fap_fund и подписаться на страницу БФ «Протек»https://vk.com/bf_protek.

Ваш аккаунт должен быть открыт.

Конечно же, наш флешмоб не обойдется без розыгрыша призов. Случайным выбором мы определим 10 участников, которым повезет в этот день. Они получат ценные подарки от партнера флешмоба - БФ «Протек». Кроме того, первые 5 из 10 победителей получат подарочные сертификаты Ozon от Фонда Андрея Первозванного.

Информация об итогах розыгрыша призов будет размещена 18 октября на страницах Фонда Андрея Первозванного www.fap.ru и в ВК https://vk.com/fap_fund, а также партнеров флешмоба, сообщает пресс-служба Фонда Андрея Первозванного.

Фото: freepik.com