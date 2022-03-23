136

25 марта в 13-00 самарцев приглашают в зоопарк на день рождения африканского льва Цезаря.



Царю зверей, единственному льву Самарской области исполняется 15 лет.



Зав. отделом «Млекопитающие» Березин Никита Александрович расскажет посетителям об этих удивительных кошках, их образе жизни в дикой природе и о замечательном питомце зоопарка - Цезаре и его характере.



В программе : показательное кормление - льва ждет праздничное угощение и мастер-класс для маленьких гостей зоопарка по изготовлению поздравительной открытки для именинника, который проведет ДШИ №3 г.о. Самара «Младость».

Фото: группа ВК

0+