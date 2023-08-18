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Самарцев приглашают в зоопарк на День козы

18 августа 2023 09:55
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Самарцев приглашают в зоопарк на День козы

21 августа в 13.00 приглашаем на праздник "День козы"!
На мероприятии посетителям расскажут о диком предке козы, об особенностях поведения этих животных и о наиболее интересных породах.
Познакомят с карликовыми камерунскими козами и с одной из самых крупных пород - зааненскими козами.
Козочек можно будет угостить яблоками, морковкой, сушками, погладить и сфотографироваться.
Маленькие гости зоопарка смогут принять участие в конкурсах и викторинах о домашних животных.

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 ул. Ново-Садовая 146. "Сельское подворье".
 150 -300 руб. (участие по входным билетам в зоопарк)
 с 13-00 до 14-00

Фото: группа зоопарка ВК

Теги: Мероприятия

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