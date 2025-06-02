Самарцев приглашают в кинотеатр под открытым небом "Филин"

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Расписание работы бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю:



4 июня (среда):

18.30 - 19.25 «Хозяин Алтайских гор» (документальный фильм, 6+) из фондов международного кинофестиваля "Соль земли" https://vk.com/solzemlifest

19.40 - 22.10 «Утомленные солнцем» (1994г., 18+)



5 июня (четверг):

18.30 - 19.10 «Заповедные тайны Жигулей»

(2015г., документальный, 6+)

19.20 - 22.35 «Титаник» (1997г, 12+)



6 июня (пятница) Пушкинский день:

17.30 - 18.05 Сказки Пушкина

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (1951г., 0+)

18.15 - 19.55 «Капитанская дочка» (1958г., 0+)

20.00 - 22.20 «Пророк. История Александра Пушкина» (2024г., 12+)



7 июня (суббота):

18.00 - 18.30 «Освобождение Европы»

(1974г., документальный, 12+) программа "Во славу Отчизны"

18.40 - 20.00 «Батя» (2020г, 16+)

20.10 - 22.20 «Ла-Ла-Ленд» (2016г, 12+)



8 июня (воскресенье) Детский день:

17.00 - 17.40 Золотая коллекция «Союзмультфильма»:

«Жил был пёс» (1982г, 6+)

«Каникулы в Простоквашино» (1980г, 0+)

«Винни-Пух» (1969г., 0+)

17.45 - 19.10 «Уроки французского» (1978г., 0+)

19.15 - 20.45 «Грозный папа» (2023г., 6+)

20.50 - 22.35 «Тайна Коко» (2017г., 12+)

Фото: Самарская набережная