Самарцев приглашают в кинотеатр под открытым небом "Филин"

Расписание работы бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю:
4 июня (среда):
18.30 - 19.25 «Хозяин Алтайских гор» (документальный фильм, 6+) из фондов международного кинофестиваля "Соль земли" https://vk.com/solzemlifest
19.40 - 22.10 «Утомленные солнцем» (1994г., 18+)
5 июня (четверг):
18.30 - 19.10 «Заповедные тайны Жигулей»
(2015г., документальный, 6+)
19.20 - 22.35 «Титаник» (1997г, 12+)
6 июня (пятница) Пушкинский день:
17.30 - 18.05 Сказки Пушкина
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (1951г., 0+)
18.15 - 19.55 «Капитанская дочка» (1958г., 0+)
20.00 - 22.20 «Пророк. История Александра Пушкина» (2024г., 12+)
7 июня (суббота):
18.00 - 18.30 «Освобождение Европы»
(1974г., документальный, 12+) программа "Во славу Отчизны"
18.40 - 20.00 «Батя» (2020г, 16+)
20.10 - 22.20 «Ла-Ла-Ленд» (2016г, 12+)
8 июня (воскресенье) Детский день:
17.00 - 17.40 Золотая коллекция «Союзмультфильма»:
«Жил был пёс» (1982г, 6+)
«Каникулы в Простоквашино» (1980г, 0+)
«Винни-Пух» (1969г., 0+)
17.45 - 19.10 «Уроки французского» (1978г., 0+)
19.15 - 20.45 «Грозный папа» (2023г., 6+)
20.50 - 22.35 «Тайна Коко» (2017г., 12+)
Фото: Самарская набережная